Redmi Note 17 serisi: 9000 mAh batarya ve yeni Snapdragon işlemcileri

Xiaomi şirketinin en popüler serilerinden biri olan Redmi Note ailesi yenilenmeye hazırlanıyor. Resmi tanıtıma sayılı günler kala, içeriden gelen bilgiler Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modellerinin tüm temel teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Ixbt.com yayınının Experience More kaynağına dayandırdığı habere göre, yeni akıllı telefonlar öncelikle rekor düzeydeki enerji kapasiteleriyle pazarı şaşırtmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Serinin temel modeli olan Redmi Note 17, Snapdragon 4 Gen 4 platformunda çalışıyor. Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlük ve 1800 nit parlaklık sunan 7 inçlik Samsung E4 Pro ekranla donatılmış durumda. En önemli detay ise bu modele 8000 mAh kapasiteli devasa bir bataryanın yerleştirilmiş olması. Cihaz, 45W hızlı şarj ve 22,5W ters kablolu şarj sistemini destekliyor.

Pro versiyonun özellikleri ve rekor batarya kapasitesi

Redmi Note 17 Pro modeli ise daha güçlü olan Snapdragon 6s Gen 4 çipine sahip. 6,83 inçlik düz ekranı 1,5K çözünürlükte çalışıyor ve 3500 nitlik rekor bir tepe parlaklığı sağlıyor. Ancak bu modelin asıl "kalbi" 9000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Üretici, bu güç kaynağı için 67W hızlı şarj teknolojisini entegre etti.

Xiaomi'nin Pro versiyon için özel bir beş yıllık batarya servis programı duyurması dikkat çekici. Buna göre, beş yıllık kullanım süresi boyunca pil kapasitesi yüzde 80'in altına düşerse, şirket bunu ücretsiz olarak 10 000 mAh kapasiteli daha yüksek bir batarya ile değiştirecek. Bu, orta segment akıllı telefonlar için eşi benzeri görülmemiş bir garanti olarak kabul ediliyor.

Kamera ve koruma sistemleri

Redmi Note 17 — IP65 seviyesinde toz ve su koruması;

Redmi Note 17 Pro — IP69K maksimum koruma seviyesi (sıcak su basıncına ve tamamen suya daldırmaya karşı dayanıklı).

Her iki model de Sony sensör tabanlı 50 megapiksel ana kamera ve ekrana entegre optik parmak izi okuyucusu ile donatılmış. Ayrıca gövdelerin koruma seviyeleri de önemli ölçüde iyileştirildi:

Teknik olarak mükemmelleşmesine rağmen, cihazların yan çerçevelerinin plastikten üretildiği öğrenildi. Bu kararın, akıllı telefonların toplam ağırlığını dengede tutmak ve fiyatın aşırı yükselmesini önlemek amacıyla alınmış olabileceği düşünülüyor.

Redmi Note 17 serisinin resmi tanıtımı 14 Temmuz'da gerçekleşecek. Şirket yetkilileri, yeni teknolojiler ve devasa bataryalar nedeniyle fiyatların biraz artabileceğine işaret ederek kullanıcıları buna "psikolojik olarak hazırlıklı olmaya" çağırdı. Bu modellerin pazarda geleneksel olarak en çok satan akıllı telefonlar arasında yer alması bekleniyor.