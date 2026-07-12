Redmi Note 17 serisi: 9000 mAh batarya ve yeni Snapdragon işlemcileri

·37·Teknoloji
Redmi Note 17 serisi: 9000 mAh batarya ve yeni Snapdragon işlemcileri

Xiaomi şirketinin en popüler serilerinden biri olan Redmi Note ailesi yenilenmeye hazırlanıyor. Resmi tanıtıma sayılı günler kala, içeriden gelen bilgiler Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modellerinin tüm temel teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Ixbt.com yayınının Experience More kaynağına dayandırdığı habere göre, yeni akıllı telefonlar öncelikle rekor düzeydeki enerji kapasiteleriyle pazarı şaşırtmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Serinin temel modeli olan Redmi Note 17, Snapdragon 4 Gen 4 platformunda çalışıyor. Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlük ve 1800 nit parlaklık sunan 7 inçlik Samsung E4 Pro ekranla donatılmış durumda. En önemli detay ise bu modele 8000 mAh kapasiteli devasa bir bataryanın yerleştirilmiş olması. Cihaz, 45W hızlı şarj ve 22,5W ters kablolu şarj sistemini destekliyor.

Pro versiyonun özellikleri ve rekor batarya kapasitesi

Redmi Note 17 Pro modeli ise daha güçlü olan Snapdragon 6s Gen 4 çipine sahip. 6,83 inçlik düz ekranı 1,5K çözünürlükte çalışıyor ve 3500 nitlik rekor bir tepe parlaklığı sağlıyor. Ancak bu modelin asıl "kalbi" 9000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Üretici, bu güç kaynağı için 67W hızlı şarj teknolojisini entegre etti.

Xiaomi'nin Pro versiyon için özel bir beş yıllık batarya servis programı duyurması dikkat çekici. Buna göre, beş yıllık kullanım süresi boyunca pil kapasitesi yüzde 80'in altına düşerse, şirket bunu ücretsiz olarak 10 000 mAh kapasiteli daha yüksek bir batarya ile değiştirecek. Bu, orta segment akıllı telefonlar için eşi benzeri görülmemiş bir garanti olarak kabul ediliyor.

Kamera ve koruma sistemleri

Her iki model de Sony sensör tabanlı 50 megapiksel ana kamera ve ekrana entegre optik parmak izi okuyucusu ile donatılmış. Ayrıca gövdelerin koruma seviyeleri de önemli ölçüde iyileştirildi:
  • Redmi Note 17 — IP65 seviyesinde toz ve su koruması;
  • Redmi Note 17 Pro — IP69K maksimum koruma seviyesi (sıcak su basıncına ve tamamen suya daldırmaya karşı dayanıklı).

Teknik olarak mükemmelleşmesine rağmen, cihazların yan çerçevelerinin plastikten üretildiği öğrenildi. Bu kararın, akıllı telefonların toplam ağırlığını dengede tutmak ve fiyatın aşırı yükselmesini önlemek amacıyla alınmış olabileceği düşünülüyor.

Redmi Note 17 serisinin resmi tanıtımı 14 Temmuz'da gerçekleşecek. Şirket yetkilileri, yeni teknolojiler ve devasa bataryalar nedeniyle fiyatların biraz artabileceğine işaret ederek kullanıcıları buna "psikolojik olarak hazırlıklı olmaya" çağırdı. Bu modellerin pazarda geleneksel olarak en çok satan akıllı telefonlar arasında yer alması bekleniyor.

XiaomiRedmiRedmi Note 17СмартфонSnapdragon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vivo, bütçe dostu segment için yeni Y05e modelini tanıttıVivo, bütçe dostu segment için yeni Y05e modelini tanıttıBugün, 11:513D Baskıda Devrim: Mikrosistemler artık saniyeler içinde bütünleşik olarak basılıyor3D Baskıda Devrim: Mikrosistemler artık saniyeler içinde bütünleşik olarak basılıyorBugün, 11:29Acer, Xiaomi 17 Pro tarzında arka ekranlı Sospiro A15 akıllı telefonunu tanıttıAcer, Xiaomi 17 Pro tarzında arka ekranlı Sospiro A15 akıllı telefonunu tanıttıBugün, 10:26Çin, Starlink'i devre dışı bırakabilecek yeni bir silah mı test etti?Çin, Starlink'i devre dışı bırakabilecek yeni bir silah mı test etti?Bugün, 10:20Güney Kore'de 10 katmanlı ultra ince çip istifleme teknolojisi geliştirildiGüney Kore'de 10 katmanlı ultra ince çip istifleme teknolojisi geliştirildiBugün, 07:52Steve Jobs'un oğlu kanser tedavisi için yapay zekaya güveniyorSteve Jobs'un oğlu kanser tedavisi için yapay zekaya güveniyorBugün, 05:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı