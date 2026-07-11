Harry Kane 32 yaşında üst düzey performansını nasıl koruduğunu açıkladı

·55·Spor
Harry Kane 32 yaşında üst düzey performansını nasıl koruduğunu açıkladı

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, 32 yaşında bile en üst seviyede oynamanın ve motivasyonunu kaybetmemenin sırrını açıkladı. Golcü oyuncu, büyük hedeflerden ziyade tüm sezona yayılan küçük görevlerin ona sürekli gelişim için güç verdiğini belirtti.

Kane, geride kalan sezonu başarılı olarak değerlendirdi ve bu sonuçların onu daha yüksek zirvelere ulaşmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Kane'in motivasyon yöntemi nedir?

İngiliz kaptana göre, her türlü faaliyette insan önüne net ve kısa vadeli hedefler koymalıdır.

«Herhangi bir faaliyet sürecinde küçük motivasyonlarınız, hedefleriniz ve görevleriniz olmalı», dedi.

Kane, bir ay veya altı haftalık süreyi ayrı bir aşama olarak gördüğünü ve bu süre zarfında ne kadar sonuç elde edebileceğini takip ettiğini söyledi.

Büyük sonuç küçük adımlarla başlar

Futbolcu, tüm sezon boyunca önüne küçük hedefler koyduğunu belirtti. Bu, motivasyonunu aynı seviyede tutmasına ve uzun vadeli görevlerden yorulmamasına yardımcı oluyor.

Kane'e göre, her küçük başarı bir sonraki aşama için yeni bir güç veriyor.

Geçen sezon ona daha fazla güven verdi

Golcü oyuncu, geride kalan sezonun kişisel hedefleri açısından çok başarılı geçtiğini vurguladı.

«Tam olarak bu durum, bende mükemmelliğe ulaşma isteğini ve kısa sürede ne kadar ilerleyebileceğimi görmek için en üst seviyeye odaklanma gücünü tetikliyor», dedi Kane.

32 yaşında bile ana hedef değişmedi

Harry Kane, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyor. Hâlâ sonuçlarını iyileştirmeye, üst seviyede kalmaya ve yeni zirveleri fethetmeye çalışıyor.

Kane'in yaklaşımı basit ama etkili: Büyük hedefi küçük aşamalara bölmek ve her aşamada kendini dünkünden daha iyi hale getirmek.

Harry KaneİngilterePremier LeagueFutbolMotivasyon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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