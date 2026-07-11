25 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'ndan döndükten sonra intihar etti

Bugün, 11 Temmuz'da Güney Afrika kulübü Mamelodi Sundowns ve milli takımın orta saha oyuncusu Jayden Adams 25 yaşında hayatını kaybetti. Bu haber Soccer Laduma tarafından duyuruldu.

Futbolcunun ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Bazı medya kuruluşlarında yer alan ilk bilgilere göre, oyuncunun intihar etmiş olabileceği iddia ediliyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Jayden Adams, 2025 yılında Mamelodi Sundowns'a katıldı ve takım formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol kaydetti. Daha öncesinde ise beş yıl boyunca Stellenbosch kulübünde forma giymişti.

Orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Mamelodi Sundowns ile Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Güney Afrika milli takımı formasıyla 9 maça çıkıp 1 gol attı.

Adams, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçta da forma giydi ancak gol atamadı. Kanada ile oynanan 1/16 final karşılaşmasında (0:1) ise görev almadı.