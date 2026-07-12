2026 Dünya Kupası: Lionel Messi ve İngiltere Arasındaki Tarihi Mücadele

Futbol dünyası, 2026 Dünya Kupası'nın en çok beklenen ve ses getiren maçlarından birine tanıklık etmeye hazırlanıyor. Yarı final aşamasında Arjantin, İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma sadece finale giden yol değil, aynı zamanda efsanevi Lionel Messi'nin kariyerindeki tarihi bir olay olması bakımından da büyük önem taşıyor. Çünkü 39 yaşındaki yıldız, uzun ve başarılı kariyeri boyunca resmi maçlarda henüz hiç "Üç Aslan"a karşı sahaya çıkmadı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre'yi uzatmalarda 3:1 mağlup ederek son dört takım arasına kaldı. Lionel Messi ise bu turnuvada attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Goal.com'un haberine göre, Atlanta'da oynanacak bu maç, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere için en ciddi sınav olacak. Uzmanlar, Messi'nin yaşı ilerlemiş olsa da sahadaki etkisinin hala çok yüksek olduğunu vurguluyor.

Deha ve taktiksel zayıflık arasındaki denge

BBC yorumcusu Micah Richards'a göre Messi'yi durdurmak neredeyse imkansız bir görev. Arjantinli yıldızın sahada çok koşmasa da doğru noktayı bulma ve pozisyonu çözme konusunda eşsiz olduğunu belirten Richards, "Onun aurası başka hiçbir futbolcuyla kıyaslanamaz. Messi beklenmedik boşluklarda ortaya çıkıyor ve tek bir hareketiyle maçın kaderini değiştiriyor. Tıpkı Jude Bellingham gibi oyunun karakterini belirleyen bir kişiliğe sahip" dedi.

Ancak İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı Wayne Rooney, Messi'nin oyunundaki zayıf noktalara da dikkat çekti. Rooney'e göre Messi savunmaya yardım etmiyor ve bu durum İngiltere için bir avantaj olabilir. "Savunmaya dönmüyor, bu Arjantin için taktiksel bir eksiklik. İngiliz savunmacılar bir saniye bile odaklarını kaybetmemeli ve aralarındaki iletişimi doğru kurmalılar" diye ekledi Rooney.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, bu turnuvada disiplinli oyunuyla dikkat çekiyor. Chris Sutton'a göre, Arjantin son dünya şampiyonu olsa da mevcut kadroyu yenilmez olarak nitelendirmek mümkün değil. İngiliz oyuncular Messi'nin yarattığı psikolojik baskıdan kurtulabilirlerse, finale yükselmek için yeterli şansa sahipler.

Bu karşılaşmanın dünya genelindeki futbolseverler için gerçek bir şölen olması bekleniyor. Bir tarafta tecrübeli ve hala tehlikeli olan Lionel Messi, diğer tarafta ise yeni nesil yıldızlarla dolu İngiltere. Bu tarihi mücadelenin galibi, 2026 Dünya Kupası'nın ana kupası için mücadele etme hakkını kazanacak.