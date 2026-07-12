Erling Haaland'ın babası hakem kararlarına öfkeli: Norveç ile İngiltere arasındaki dramatik maç

·44·Spor
Erling Haaland'ın babası hakem kararlarına öfkeli: Norveç ile İngiltere arasındaki dramatik maç

2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki Norveç ve İngiltere arasındaki karşılaşma, sadece sahadaki mücadeleyle değil, tribünlerdeki duygusal anlarla da akıllarda kaldı. Norveç'in mağlubiyeti ve turnuvaya veda etmesi, yıldız forvet Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland'ın sert tepkisine yol açtı. Eski futbolcu, hakem kararlarına o kadar öfkelendi ki duygularını kamuoyu önünde gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maç Norveç için oldukça iyi başlamıştı. Andreas Schjelderup'un şutu kaleci Jordan Pickford'ı çaresiz bırakarak İskandinav ekibini öne geçirdi. Ancak İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in öğrencileri oyunun kontrolünü hızla ele aldı. Özellikle Jude Bellingham'ın dublesi maçın kaderini belirledi ve "Üç Aslanlar"ı bir üst tura taşıdı.

Karşılaşma boyunca hakem yönetimiyle ilgili birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Özellikle Erling Haaland'ın Elliot Anderson'a yaptığı müdahale nedeniyle Norveç'in ikinci golü iptal edildi. Ayrıca FIFA, Bellingham'ın golünden önce topun "spidercam" kamerasına çarptığına dair iddiaları yalanlayan resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu kararlar zinciri, tribünde oturan Alf-Inge Haaland'ın sabrını taşırdı.

Tribündeki gerginlik ve sosyal medyadaki iğnelemeler

Goal.com'un haberine göre, maçın uzatma dakikalarında hakem Clement Turpin İngiltere lehine penaltı kararı verdiğinde, kameralar VIP locasında oturan Alf-Inge Haaland'ı görüntüledi. VAR müdahalesi sonrası penaltı iptal edilse de, Erling'in babasının sahaya doğru yaptığı hakaret içerikli hareketler yayına yansıdı. Bu tavrı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

51 yaşındaki Alf-Inge Haaland sadece kaba hareketlerle yetinmedi. Maçın ardından sosyal medya hesabından kinayeli bir paylaşım yaparak, "Bellingham ve hakeme tebrikler, harika iş" yazdı. Bu durum, Norveç cephesinde hakem yönetimine karşı biriken büyük tepkinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ona göre hakem hataları, Norveç'in yarı finale çıkma şansını elinden aldı.

Sahadaki istatistikler de Norveç adına pek iç açıcı değildi. Opta verilerine göre İngiltere, Erling Haaland'ın resmi maçlarda gol atmasını engelleyen nadir takımlardan biri oldu. Haaland en son Ekim 2024'te Avusturya karşısında gol atamamıştı. Böylece 636 gün süren seri, İngiltere maçıyla sona erdi.

Bu mağlubiyet Norveç futbolu için acı verici oldu; çünkü takım dünyanın en iyi forvetine sahip olmasına rağmen büyük turnuvalarda başarı yakalamakta zorlanıyor. Alf-Inge Haaland'ın tavırları ise sadece babalık içgüdüsü değil, aynı zamanda maç sırasındaki adaletsizliğe karşı kişisel bir tepki olarak yorumlanıyor. İngiltere ise şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Эрлинг ХоландНорвегияАнглияЖаҳон ЧемпионатиАлф-Инге Холанд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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