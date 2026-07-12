McGregor'ın dönüşü korkunç bitti: UFC 329 turnuvasının tüm sonuçları

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının uzun süredir beklediği olay gerçekleşti. 11 Temmuz'da ABD'nin Las Vegas şehrinde oldukça şiddetli geçen UFC 329 turnuvası düzenlendi. Gecenin ana olayı, iki sıklette eski UFC şampiyonu efsanevi Conor McGregor'ın uzun bir aradan sonra oktagona dönüşüydü. Ancak İrlandalı sporcunun hayranları için bu gece büyük bir üzüntüyle sona erdi. Zamin.uz turnuvanın en sıcak detaylarını ve tam sonuçlarını sunuyor.

Conor McGregor ve 5 yıl önceki lanetin geri dönüşü

McGregor ile Max Holloway arasındaki merakla beklenen dövüş, beklenmedik bir şekilde ilk raundun daha ilk dakikasında durduruldu.

Dövüş başlar başlamaz Conor sağ bacağından ciddi şekilde sakatlandı ve maça devam edemedi. Sonuç olarak teknik nakavtla mağlup oldu. Dikkat çekici olan ise, tam beş yıl önce, yani Temmuz 2021'de Dustin Poirier'e karşı yaptığı son dövüşte de benzer bir durumun yaşanmış olmasıydı; o zaman İrlandalı dövüşçü sol bacağını kırmıştı. Bu sefer ise sağ bacağı onu yarı yolda bıraktı.

Paddy Pimblett'ten yıldırım hızında zafer ve King Green'in cesareti

Conor'ın aksine, Liverpoollu ünlü dövüşçü Paddy Pimblettin dönüşü oldukça başarılı geçti.

Pimblett, sadece bir dakika içinde rakibi Benoit Saint-Denis'i pes ettirme (boğma) yöntemiyle mağlup etti ve oktagonu sarstı.

Bu parlak zaferi için İngiliz sporcu, gecenin en iyi performansı için verilen özel bonusuna layık görüldü.

Ayrıca benzer bir bonusu 39 yaşındaki kıdemli dövüşçü King Green de kazandı. Green, Terrance McKinney'e karşı yapılan maçın ilk saniyelerinde ağır darbeler almasına rağmen, raundun bitimine saniyeler kala rakibini teknik nakavtla yenerek iradeli bir zafer elde etti.

Çene kırığı ve Gecenin en iyi dövüşü

Turnuvanın en şiddetli ve güzel maçı olarak Brandon Royval ve Lone Kavanagh arasındaki karşılaşma kabul edildi. İnisiyatifin sürekli bir dövüşçüden diğerine geçtiği maçta, Royval üçüncü raundda pes ettirme yöntemiyle zafere ulaştı.

Yarı ağır sıklette ise hayranlar ağır bir sakatlığa tanık oldu. Rusyalı ünlü dövüşçü Nikita Krylov eski UFC şampiyonu Robert Whittaker'a karşı yaptığı maçta mağlup olmasının yanı sıra, çenesinden ağır bir sakatlık alarak hastaneye kaldırıldı.

UFC 329 turnuvasının tam sonuçları: