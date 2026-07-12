McGregor'ın dönüşü korkunç bitti: UFC 329 turnuvasının tüm sonuçları

·48·Spor
McGregor'ın dönüşü korkunç bitti: UFC 329 turnuvasının tüm sonuçları

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının uzun süredir beklediği olay gerçekleşti. 11 Temmuz'da ABD'nin Las Vegas şehrinde oldukça şiddetli geçen UFC 329 turnuvası düzenlendi. Gecenin ana olayı, iki sıklette eski UFC şampiyonu efsanevi Conor McGregor'ın uzun bir aradan sonra oktagona dönüşüydü. Ancak İrlandalı sporcunun hayranları için bu gece büyük bir üzüntüyle sona erdi. Zamin.uz turnuvanın en sıcak detaylarını ve tam sonuçlarını sunuyor.

Conor McGregor ve 5 yıl önceki lanetin geri dönüşü

McGregor ile Max Holloway arasındaki merakla beklenen dövüş, beklenmedik bir şekilde ilk raundun daha ilk dakikasında durduruldu.

Dövüş başlar başlamaz Conor sağ bacağından ciddi şekilde sakatlandı ve maça devam edemedi. Sonuç olarak teknik nakavtla mağlup oldu. Dikkat çekici olan ise, tam beş yıl önce, yani Temmuz 2021'de Dustin Poirier'e karşı yaptığı son dövüşte de benzer bir durumun yaşanmış olmasıydı; o zaman İrlandalı dövüşçü sol bacağını kırmıştı. Bu sefer ise sağ bacağı onu yarı yolda bıraktı.

Paddy Pimblett'ten yıldırım hızında zafer ve King Green'in cesareti

Conor'ın aksine, Liverpoollu ünlü dövüşçü Paddy Pimblettin dönüşü oldukça başarılı geçti.

  • Pimblett, sadece bir dakika içinde rakibi Benoit Saint-Denis'i pes ettirme (boğma) yöntemiyle mağlup etti ve oktagonu sarstı.

  • Bu parlak zaferi için İngiliz sporcu, gecenin en iyi performansı için verilen özel bonusuna layık görüldü.

  • Ayrıca benzer bir bonusu 39 yaşındaki kıdemli dövüşçü King Green de kazandı. Green, Terrance McKinney'e karşı yapılan maçın ilk saniyelerinde ağır darbeler almasına rağmen, raundun bitimine saniyeler kala rakibini teknik nakavtla yenerek iradeli bir zafer elde etti.

Çene kırığı ve Gecenin en iyi dövüşü

Turnuvanın en şiddetli ve güzel maçı olarak Brandon Royval ve Lone Kavanagh arasındaki karşılaşma kabul edildi. İnisiyatifin sürekli bir dövüşçüden diğerine geçtiği maçta, Royval üçüncü raundda pes ettirme yöntemiyle zafere ulaştı.

Yarı ağır sıklette ise hayranlar ağır bir sakatlığa tanık oldu. Rusyalı ünlü dövüşçü Nikita Krylov eski UFC şampiyonu Robert Whittaker'a karşı yaptığı maçta mağlup olmasının yanı sıra, çenesinden ağır bir sakatlık alarak hastaneye kaldırıldı.

UFC 329 turnuvasının tam sonuçları:

Sıklet

Dövüşçüler ve sonuç

Raund ve yöntem

Yarı orta sıklet

Max Holloway, Conor McGregor'ı mağlup etti

1. raund, TKO (sakatlık)

Hafif sıklet

Paddy Pimblett, Benoit Saint-Denis'i mağlup etti

1. raund, Pes ettirme (boğma)

Horoz sıklet

Mario Bautista, Cory Sandhagen'i mağlup etti

Hakem kararı (29-28, 29-28, 29-28)

Horoz sıklet

Brandon Royval, Lone Kavanagh'ı mağlup etti

3. raund, Pes ettirme (boğma)

Hafif sıklet

King Green, Terrance McKinney'i mağlup etti

1. raund, Teknik nakavt

Yarı ağır sıklet

Robert Whittaker, Nikita Krylov'u mağlup etti

3. raund, Teknik nakavt

Ağır sıklet

Gable Steveson, Elijah Ellison'ı mağlup etti

1. raund, Teknik nakavt

Horoz sıklet

Adrian Yanez, Cody Garbrandt'ı mağlup etti

1. raund, Teknik nakavt

Tüy sıklet

Luke Riley, Kai Kamaka'yı mağlup etti

1. raund, Teknik nakavt

Kadınlar (horoz sıklet)

Wang Sun, Tracy Cortez'i mağlup etti

Hakem kararı (29-27, 29-27, 29-27)

Orta sıklet

Damian Piñas, Cesar Almeida'yı mağlup etti

1. raund, Teknik nakavt

Horoz sıklet

Farid Basharat, John Garza'yı mağlup etti

Hakem kararı (30-27, 30-27, 29-28)

Orta sıklet

Ryan Gandra, Zach Reese'i mağlup etti

1. raund, Teknik nakavt

Horoz sıklet

Alessandro Costa, Cody Durden'ı mağlup etti

2. raund, Pes ettirme (boğma)

Конор МакгрегорЮФСLas VegasМакс ХоллоуэйДастин Порье
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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