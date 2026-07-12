Jude Bellingham'ın golü ve "spidercam" tartışması: FIFA, Norveç'in itirazlarına yanıt verdi

·43·Spor
Jude Bellingham'ın golü ve "spidercam" tartışması: FIFA, Norveç'in itirazlarına yanıt verdi

Dünya Kupası çeyrek final aşamasında oynanan İngiltere ile Norveç arasındaki karşılaşma, beklenmedik bir hakem tartışmasıyla akıllarda kaldı. İngiltere'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Jude Bellingham tarafından atılan gol Norveç cephesinde büyük tepki topladı. Konuk ekip, gol öncesinde topun stadyum üzerindeki özel kamera (spidercam) kablosuna çarptığını iddia ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın 45+2. dakikasında yaşanan pozisyonda, Norveç kalecisi Orjan Nyland topu oyuna soktuğunda, top havada asılı duran kamera kablolarının yakınından geçti. Ardından top Elliot Anderson ve Anthony Gordon üzerinden Jude Bellingham'a ulaştı ve o da skoru eşitledi. Eğer topun gerçekten kabloya çarptığı kanıtlansaydı, FIFA kurallarına göre golün iptal edilmesi ve oyunun durduğu yerden "hakem atışı" ile devam etmesi gerekiyordu.

Norveç cephesinden sert tepki

Norveç milli takımı oyuncuları ve teknik heyeti, hakem Clement Turpin'in kararına tepki gösterdi. Takımın orta saha oyuncusu Sander Berge durumu "tek kelimeyle gülünç" olarak nitelendirdi. Ona göre, bu tür küçük detaylar maçın kaderini belirledi ve sonuç adil olmadı. Takım kaptanı Martin Odegaard da hakem kararlarının lehlerine işlemediğini vurguladı.

Teknik direktör Stale Solbakken, devre arasında hakemle konuştuğunu belirtti. Solbakken, "Hakem, kabloya temas anını görmediğini ve kendisine bu yönde bir sinyal gelmediğini söyledi. Yedek kulübesindekiler topun yörüngesinin aniden değiştiğini ve sanki gökten doğrudan aşağı düştüğünü gördüler. Kalecimiz de bunu doğruladı" dedi.

Teknoloji ne diyor?

Duruma açıklık getirmek amacıyla FIFA resmi bir açıklama yaptı. Kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre, maç topuna yerleştirilen özel sensörler herhangi bir dış müdahaleyi kaydetmedi. Goal.com'un haberine göre, "topun kalp atışı" (heartbeat) olarak adlandırılan sensör sistemi, havada herhangi bir titreşim veya kabloyla çarpışma göstermedi.

Buna rağmen, İngiltere milli takımının eski forveti Wayne Rooney, BBC Sport yayınında topun hareketinin şüpheli olduğunu belirtti. Rooney'e göre top havada beklenmedik bir şekilde yön değiştirdi ve hızla aşağı indi. Bu durum, görsel olarak kabloya temas ihtimalini güçlendirmiş olabilir.

Bu galibiyet İngiltere'yi yarı finale taşırken, Norveç için turnuva dramatik bir şekilde sona erdi. Futbol dünyasında yüksek teknolojiler kullanılsa da, insan faktörü ve beklenmedik teknik ekipmanlarla ilgili tartışmalar güncelliğini korumaya devam ediyor.

АнглияНорвегияЖуде БеллингэмFIFAЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

McGregor'un mağlubiyetinden sonra dövüşçüler ikiye bölündüMcGregor'un mağlubiyetinden sonra dövüşçüler ikiye bölündüBugün, 14:44Asya Şampiyonası: Jonbibi Hukmova'dan altın dubleAsya Şampiyonası: Jonbibi Hukmova'dan altın dubleBugün, 14:23Messi hakemden saygı istedi: Sahadaki sözleri ortaya çıktı...Messi hakemden saygı istedi: Sahadaki sözleri ortaya çıktı...Bugün, 14:21Dünya Kupası: İsviçre, Arjantin maçındaki hakem yönetimine sert tepki gösterdiDünya Kupası: İsviçre, Arjantin maçındaki hakem yönetimine sert tepki gösterdiBugün, 14:17Dana White, McGregor'ın sakatlığını açıkladı: «Beş yıl kolay değil»Dana White, McGregor'ın sakatlığını açıkladı: «Beş yıl kolay değil»Bugün, 14:14Mashrabjon Ruziboyev rakibini ilk rauntta nakavt etti (video)Mashrabjon Ruziboyev rakibini ilk rauntta nakavt etti (video)Bugün, 14:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı