Jude Bellingham'ın golü ve "spidercam" tartışması: FIFA, Norveç'in itirazlarına yanıt verdi

Dünya Kupası çeyrek final aşamasında oynanan İngiltere ile Norveç arasındaki karşılaşma, beklenmedik bir hakem tartışmasıyla akıllarda kaldı. İngiltere'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Jude Bellingham tarafından atılan gol Norveç cephesinde büyük tepki topladı. Konuk ekip, gol öncesinde topun stadyum üzerindeki özel kamera (spidercam) kablosuna çarptığını iddia ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın 45+2. dakikasında yaşanan pozisyonda, Norveç kalecisi Orjan Nyland topu oyuna soktuğunda, top havada asılı duran kamera kablolarının yakınından geçti. Ardından top Elliot Anderson ve Anthony Gordon üzerinden Jude Bellingham'a ulaştı ve o da skoru eşitledi. Eğer topun gerçekten kabloya çarptığı kanıtlansaydı, FIFA kurallarına göre golün iptal edilmesi ve oyunun durduğu yerden "hakem atışı" ile devam etmesi gerekiyordu.

Norveç cephesinden sert tepki

Norveç milli takımı oyuncuları ve teknik heyeti, hakem Clement Turpin'in kararına tepki gösterdi. Takımın orta saha oyuncusu Sander Berge durumu "tek kelimeyle gülünç" olarak nitelendirdi. Ona göre, bu tür küçük detaylar maçın kaderini belirledi ve sonuç adil olmadı. Takım kaptanı Martin Odegaard da hakem kararlarının lehlerine işlemediğini vurguladı.

Teknik direktör Stale Solbakken, devre arasında hakemle konuştuğunu belirtti. Solbakken, "Hakem, kabloya temas anını görmediğini ve kendisine bu yönde bir sinyal gelmediğini söyledi. Yedek kulübesindekiler topun yörüngesinin aniden değiştiğini ve sanki gökten doğrudan aşağı düştüğünü gördüler. Kalecimiz de bunu doğruladı" dedi.

Teknoloji ne diyor?

Duruma açıklık getirmek amacıyla FIFA resmi bir açıklama yaptı. Kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre, maç topuna yerleştirilen özel sensörler herhangi bir dış müdahaleyi kaydetmedi. Goal.com'un haberine göre, "topun kalp atışı" (heartbeat) olarak adlandırılan sensör sistemi, havada herhangi bir titreşim veya kabloyla çarpışma göstermedi.

Buna rağmen, İngiltere milli takımının eski forveti Wayne Rooney, BBC Sport yayınında topun hareketinin şüpheli olduğunu belirtti. Rooney'e göre top havada beklenmedik bir şekilde yön değiştirdi ve hızla aşağı indi. Bu durum, görsel olarak kabloya temas ihtimalini güçlendirmiş olabilir.

Bu galibiyet İngiltere'yi yarı finale taşırken, Norveç için turnuva dramatik bir şekilde sona erdi. Futbol dünyasında yüksek teknolojiler kullanılsa da, insan faktörü ve beklenmedik teknik ekipmanlarla ilgili tartışmalar güncelliğini korumaya devam ediyor.