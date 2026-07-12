Cakarta'da Özbek boks dominasyonu: Yarı finale en çok boksör gönderen ülke olduk

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen U19 ve U23 Asya Boks Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Her iki yaş kategorisinde de bugün yarı final (1/2 final) maçları yapılıyor. Çeyrek final aşamasının ardından 16 ülkeden sporcular en az bronz madalyayı garantiledi.

Zamin.uz temsilcilerimizin mutlak üstünlüğünü yansıtan en son bilgileri sunar.

Kazakistan geride bırakıldı: Özbekistan açık ara lider!

Bizim için önemli olan, Özbekistan milli takımının her iki yaş kategorisinde de yarı finale en çok boksör çıkaran takım olmasıdır. Bu alanda temsilcilerimiz, ana rakipleri Kazakistan milli takımını küçük bir farkla geride bırakarak kıtadaki üstünlüklerini bir kez daha kanıtladılar.

U23 kategorisi: Yarı finale yükselen ülkeler

Bu yaş kategorisinde Özbekistan 18 boksörle listeyi yönetiyor. Tam veriler şu şekildedir:

SIRALAMA ÜLKELER YARI FİNALİST SAYISI 1 Özbekistan 18 2 Kazakistan 16 3 Hindistan 15 4 Kırgız Cumhuriyeti 7 5 Japonya 6 6 Güney Kore 5 7 Endonezya 3 8 Çin Taipeisi 2 9 Butan, Katar, Filipinler, Tayland, Vietnam, Moğolistan 1 (her biri)

U19 kategorisi: Yarı finale yükselen ülkeler

Gençler arasındaki mücadelelerde de vatandaşlarımız 15 temsilci ile ilk sırada yer alıyor. İlk üçte yer alan Kazakistan ve Hindistan milli takımları, yarı finale 14'er boksör çıkardı.

SIRALAMA ÜLKELER YARI FİNALİST SAYISI 1 Özbekistan 15 2 Kazakistan 14 3 Hindistan 14 4 Tacikistan 6 5 Japonya 6 6 Kırgız Cumhuriyeti 6 7 Güney Kore 5 8 Çin Taipeisi 5 9 Vietnam 4 10 Endonezya 4 11 Tayland 2 12 Moğolistan, Katar, Filipinler 1 (her biri)

Bilgi notu: Yarı finale yükselen tüm boksörlerimiz en az bronz madalyayı garantiledi. Şimdi altın madalya yolunda ringe çıkacaklar.