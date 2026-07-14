Yandex, hem görsel oluşturan hem de düzenleyen tek Alice AI ART 2.0 modelini tanıttı

·28·Teknoloji
Yandex, hem görsel oluşturan hem de düzenleyen tek Alice AI ART 2.0 modelini tanıttı

Rus teknoloji devi Yandex, yapay zeka alanında önemli bir adım attı. Şirket, görselleri sıfırdan oluşturma ve mevcut resimleri kullanıcı talimatlarına göre düzenleme yeteneğini tek bir sistemde birleştiren Alice AI ART 2.0 sinir ağını geliştirdi. Bu yenilik, grafik içerikle çalışan kullanıcılar için süreci önemli ölçüde basitleştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce görsel oluşturma (generasyon) ve düzenleme süreçleri iki farklı teknolojik yön olarak görülüyordu. Her bir yönün kendine ait modelleri, veri setleri ve eğitim metodolojileri bulunuyordu. Ixbt.com'un bilgilerine göre, Yandex mühendisleri bu iki senaryoyu tek bir mimaride birleştirmeyi başardılar. Artık model, görsel oluşturma sürecinde öğrendiği bilgileri düzenleme sırasında da otomatik olarak uygulayabiliyor.

Teknolojik avantajlar ve benzersiz konseptler

Alice AI ART 2.0 modelinin ayırt edici özelliği, nadir görsel öğelerle çalışırken yüksek doğruluk göstermesidir. Örneğin, sinir ağı metin komutu aracılığıyla bir semaver veya ulusal desenler çizmeyi öğrendiyse, hazır bir resme bu nesneleri eklerken de aynı ustalığı sergiler. Bu, düzenleme sürecinde görsel uyumu korumayı mümkün kılar.

Geliştiriciler, mimariye kullanıcının kısa sorgularını genişletilmiş ve ayrıntılı talimatlara dönüştüren özel bir modül de entegre ettiler. Şirketin hesaplamalarına göre bu yaklaşım, düzenleme doğruluğunu üretken modelin kendisini değiştirmeden yaklaşık yüzde 12 oranında artırdı.

Bir diğer önemli güncelleme ise görseller içindeki metinlerle ilgili. Yapay zeka modellerinde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri, resimdeki yazıların hatalı yazılmasıydı. Alice AI ART 2.0 için Rusça ve İngilizce dillerinde özel veri setleri hazırlandı; bu da logolar, ilanlar ve diğer metin öğelerinin kalitesini kökten iyileştirdi.

Özbekistanlı kullanıcılar için önemi

Bu teknoloji şu anda Yandex'in Alice AI ve Shedevrum uygulamalarında kullanıma sunuldu. Özbekistan'da Yandex hizmetlerinin aktif olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, yerel tasarımcılar, pazarlamacılar ve sıradan kullanıcılar için karmaşık grafik düzenleme programlarını kullanmadan hızlı ve kaliteli içerik oluşturma imkanı genişliyor.

Tek modele geçiş sadece kaliteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda teknolojik süreci de hızlandırıyor. Artık her güncelleme ayrı modeller için değil, tüm sistem için aynı anda gerçekleştiriliyor. Bu da yapay zekanın daha hızlı gelişmesine ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlamasına zemin hazırlıyor.

YandexYapay ZekaAlice AIShedevrumTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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