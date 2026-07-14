Arsenal yıldızı Leandro Trossard Türkiye ligine transfer oluyor

Londra kulübü Arsenal ve Belçika milli takımının hücum oyuncusu Leandro Trossard, kariyerini Türkiye Süper Ligi'nde sürdürmeye hazırlanıyor. "Topçular"ın basın servisi, 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferi konusunda resmi anlaşmaya varıldığını doğruladı. Bu transfer, Londra kulübü için başarılı bir dönemin sonu olarak görülüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Athletic'in haberine göre taraflar, transfer bedelini 20 milyon Euro (yaklaşık 17 milyon Sterlin) olarak belirledi. Leandro Trossard şu anda sağlık kontrollerinden geçmek ve kişisel sözleşme şartlarını tamamlamak üzere İstanbul'a gitti. Arsenal yönetimi, futbolcunun transfer işlemlerini tamamlaması için izin verildiğini açıkladı.

Transfer detayları ve yeni sözleşme

Türkiye devi ile futbolcu arasındaki görüşmeler son aşamada. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard'ın Beşiktaş ile "3+1" yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yıllık maaşının bonuslarla birlikte 9 milyon Euro'yu bulabileceği ifade ediliyor. Bu, Türkiye ligi için oldukça yüksek bir rakam olup kulübün iddialı hedeflerini yansıtıyor.

İlginç olan ise futbolcunun Arsenal ile mevcut sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam etmesi gerekiyordu. Ağustos 2025'te mali şartları iyileştirilmesine rağmen sözleşme süresi uzatılmamıştı. Bu nedenle Londra ekibi, deneyimli oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına satma kararı aldı.

Arsenal'deki parlak anılar

Leandro Trossard, Ocak 2023'te Brighton'dan 27 milyon Sterlin karşılığında transfer edilmişti. Geçen süre zarfında Mikel Arteta'nın takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 50 maça çıkarak 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Onun katkılarıyla Arsenal, 2004'ten bu yana ilk kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseldi. Futbolcunun uluslararası arenadaki performansı da takdire şayan: Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki 6 maçın tamamında forma giyerek takımının çeyrek finale çıkmasına yardımcı oldu.

Goal.com, transferin bu hafta sonuna kadar tamamen sonuçlanmasının beklendiğini vurguluyor. Beşiktaş taraftarları şimdiden sosyal medyada Belçikalı yıldızı karşılamaya hazırlanıyor. Arsenal ise Trossard'ın yerini doldurmak için transfer piyasasında yeni seçenekleri değerlendirebilir.