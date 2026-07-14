Reflection AI ve Nebius arasında 1 milyar dolarlık büyük anlaşma imzalandı

Yapay zeka (AI) alanında faaliyet gösteren ABD merkezli girişim Reflection AI, Avrupalı altyapı şirketi Nebius ile 1 milyar dolar değerinde hesaplama gücü anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, açık kaynaklı (open-source) AI modellerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olup sektördeki teknolojik yarışın yeni bir aşamasını temsil ediyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Anlaşmaya göre, daha önce Rusya merkezli Yandex şirketinin uluslararası birimi olan Nebius, Reflection AI girişimine NVIDIA şirketinin en yeni ve en güçlü çiplerini sağlayacak. Bu iş birliği, girişimin kendi karmaşık modellerini eğitmesi ve uygulamaya koyması için gereken devasa kaynaklara erişimini sağlıyor. Reflection AI'ın yakın zamanda SpaceX ile de benzer hesaplama kaynakları temini konusunda bir anlaşma yaptığını belirtmek gerekir.

Açık kaynaklı modeller ve pazar dinamikleri

Günümüzde dünya pazarında kapalı ve açık kaynaklı AI modelleri arasındaki tartışmalar kızışıyor. Veri güvenliği ve hükümetlerin teknolojik süreçlere müdahalesinin arttığı bir dönemde, Reflection AI gibi açık model geliştiricilerine olan ilgi artıyor. Örneğin, geçtiğimiz ay ABD yönetiminin Anthropic ve OpenAI gibi devlere en güçlü modellerini kısıtlamaları yönünde baskı yapması sektör temsilcilerini endişelendirdi.

Böyle bir durumda kullanıcılar ve şirketler, erişimin her an kısıtlanabileceği kapalı sistemler yerine açık ve bağımsız modellere daha fazla güven duymaya başladı. Çin'in yüksek performanslı açık modellerinin ortaya çıkışı da bu alandaki rekabeti daha da keskinleştiriyor.

Başarılı finansman ve beklentiler

Reflection AI girişimi, 2024 yılında Google DeepMind biriminden iki eski araştırmacı tarafından kuruldu. Kısa sürede şirket, piyasa değerini 8 milyar dolara ulaştırmayı başardı. ixbt.com verilerine göre girişim, bugüne kadar NVIDIA, Sequoia Capital ve Lightspeed Venture Partners gibi prestijli yatırımcılardan 2,6 milyar dolar tutarında yatırım topladı.

Nebius da büyük altyapı projelerinin merkezinde yer alıyor. Şirket, NVIDIA'dan 2 milyar dolar yatırım aldıktan sonra Meta ile 27 milyar dolarlık ve Microsoft ile 19,4 milyar dolarlık çok yıllık anlaşmalar imzaladı. Bu tür anlaşmalar, gelişmekte olan pazarlar için de dolaylı bir öneme sahip; çünkü küresel hesaplama kapasitesinin artması, AI teknolojilerinin ucuzlamasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Bu 1 milyar dolarlık anlaşma, Reflection AI'ın kendi açık kaynaklı modellerini dünya çapında lider konuma getirmesi için stratejik bir zemin oluşturuyor. Teknoloji devleri arasındaki bu tür iş birliklerinin, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın gelişim yönünü belirlemesi bekleniyor.