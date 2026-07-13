Bilić Hırvatistan'a geri dönüyor: Yeni bir dönem mi başlıyor?

Hırvatistan milli takımında büyük bir değişim dönemi başlıyor. Zlatko Dalić'in uzun süreli görev süresinin ardından, takımın başına tanıdık bir isim olan Slaven Bilić'in geçmesi bekleniyor.

Bilić anlaşmaya vardı

TalkSPORT'un haberine göre, 57 yaşındaki Slaven Bilić, Hırvatistan milli takımı ile şartlarda anlaşmaya vardı.

Kaynaklara göre, teknik direktör olarak atanmasının önümüzdeki 24 saat içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Bu haber, Hırvat futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Bilić, takım için yabancı bir isim değil; daha önce de milli takımı çalıştırmış ve kendine has tarzıyla taraftarların hafızasında yer etmişti.

Bu Bilić için ikinci şans olacak

Slaven Bilić, 2006-2012 yılları arasında Hırvatistan milli takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

Onun yönetimindeki takım, Euro 2008'de çeyrek finale kadar yükselmişti. O dönemde Hırvatistan; mücadeleci, karakterli ve büyük rakiplere karşı korkusuzca oynayan bir takım olarak dikkat çekiyordu.

Şimdi Bilić'in milli takımla büyük sahneye geri dönmesi için yeni bir fırsat doğuyor.

Dalić dönemi sona erdi

Daha önce Zlatko Dalić'in Hırvatistan milli takımı teknik direktörlüğünden ayrıldığı açıklanmıştı.

Dalić, Hırvatistan'ı yaklaşık 9 yıl boyunca yönetti. Onun dönemi, milli takım tarihinin en başarılı süreçlerinden biri olarak hatırlanacak.

Hırvatistan ile 2018 Dünya Kupası'nda final, 2022 Dünya Kupası'nda ise yarı final gördü. Bu yüzden gidişi sadece bir hoca değişikliği değil, bir devrin kapanışı olarak değerlendiriliyor.

Son görev yeri Suudi Arabistan'dı

Bilić'in son durağı Suudi Arabistan'ın Al-Fateh kulübüydü. 2024 yılında bu takımdan ayrıldı.

O günden bu yana Hırvat teknik adam, büyük sahneye dönmek için yeni bir fırsat bekliyordu. Eğer atama resmileşirse, bu onun kariyerindeki en önemli geri dönüşlerden biri olacak.

Hırvatistan'ı ne bekliyor?

Hırvatistan'da nesil değişimi konusu birkaç yıldır gündemde. Luka Modrić dönemi yavaş yavaş sona ererken, takımın yeni liderlere, yeni taktik fikirlere ve taze bir enerjiye ihtiyacı var.

Bilić tam da bu noktada kilit bir figür haline gelebilir. Milli takım ortamını iyi biliyor, Hırvat futbolunun ruhunu anlıyor ve baskı altında çalışma tecrübesine sahip.

Ancak bu dönüş kolay olmayacak. Taraftarlar sonuç bekliyor, federasyon istikrar istiyor ve takımın yeni sürece sancısız geçmesi gerekiyor. Yani görev büyük; "geri döndüm, her şey harika olacak" modu burada işe yaramayacaktır.

Yeni dönemin resmen başlaması bekleniyor

Slaven Bilić'in Hırvatistan milli takımına dönüşü henüz resmen onaylanmadı. Ancak kaynaklara göre anlaşma neredeyse tamamlandı ve açıklama kısa süre içinde yapılabilir.

Eğer bu atama gerçekleşirse, Hırvat futbolu Dalić sonrası ilk büyük sayfasını Bilić ile açacak.

Şimdi asıl soru şu: Bilić, ikinci döneminde Hırvatistan'ı yeniden Avrupa'nın en tehlikeli takımlarından biri haline getirebilecek mi?