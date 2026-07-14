Kylian Mbappe İspanya'ya karşı oynayacak mı? Didier Deschamps nihai kararını açıkladı

Fransa milli takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası yarı finalindeki İspanya maçı öncesinde takım kaptanı Kylian Mbappe ile ilgili endişelere son noktayı koydu. Golcü oyuncunun ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sahaya çıkamayacağına dair haberlerin arttığı bir dönemde, teknik direktör durumunun stabil olduğunu doğruladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Kylian Mbappe, Fas'a karşı oynanan çeyrek final mücadelesinin 77. dakikasında ayağından sakatlanarak sahayı terk etmişti. Ardından pazartesi günkü antrenmanlarda ana gruptan ayrı çalışması birçok kişide şüphe uyandırdı. RMC Sport'un haberine göre, futbolcu hala ayak bileğinde ağrı hissediyor ancak teknik ekip bunu beklenen bir durum olarak değerlendiriyor.

The Athletic, Deschamps'ın basın toplantısındaki sözlerini aktarırken, teknik direktör Mbappe'nin antrenman programının sadece iyileşme sürecinin bir parçası olduğunu açıkladı. Uzman isim, "Kendini iyi hissediyor. Diğer oyuncular gibi onun da belirli bir egzersizi 20 dakika yerine 15 dakika yapma hakkı var. Bu, sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Kadrodaki diğer değişiklikler ve rekabet

Fransa milli takımı için bir diğer iyi haber ise orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin sahalara dönmesi oldu. Son maçı yedek kulübesinde geçirmiş olsa da Deschamps, durumunun iyileştiğini belirtti. Orta sahanın merkezinde böyle deneyimli bir oyuncunun bulunması, özellikle top kontrolüne dayalı oynayan İspanya'ya karşı oynanacak maçta çok önemli görülüyor.

Goal.com verilerine göre, Kylian Mbappe şu anda 8 golle turnuvanın gol krallığı yarışında lider durumda. En büyük rakibi Lionel Messi de aynı sayıda gol atmış olsa da, asist sayısı bakımından Mbappe üstünlüğe sahip. Bu nedenle, kaptanın sahaya çıkması sadece takım sonucu için değil, kişisel ödüller için de büyük önem taşıyor.

İspanya ile Fransa arasındaki yarı final karşılaşması tüm dünya futbol kamuoyunun odağında. Deschamps'ın ifadelerine göre takım tam kadro ve yüksek moralle hazırlıklarını sürdürüyor. Mbappe'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor, bu da Fransızların hücum gücünü önemli ölçüde artıracaktır.