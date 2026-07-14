Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in Real Madrid'e transferi hakkındaki söylentilere son noktayı koydu

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in geleceği hakkındaki soru işaretlerini giderdi. Son haftalarda oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağına dair çıkan haberlerin artması üzerine teknik direktör, yıldız oyuncusunu kadroda tutma konusundaki kararlılığını vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Londra ekibinin başına kısa süre önce geçen 44 yaşındaki çalıştırıcı, ilk basın toplantısında takımın yeni projesi ve kadro değişiklikleri hakkında konuştu. Alonso'ya göre Enzo Fernandez, takımın gelecek planlarında merkezi bir rol oynuyor ve transferi gündemde değil.

Teknik direktör ve futbolcu arasındaki diyalog

Xabi Alonso, Enzo Fernandez ile şahsen görüştüğünü doğruladı ancak görüşmenin detaylarını gizli tutmayı tercih etti. Gazetecilerin oyuncuyu takımda tutmak isteyip istemediğine dair kısa ve net sorusuna teknik direktör "Evet" yanıtını verdi. Bu durum, transfer hakkındaki spekülasyonların asılsız olduğunu gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre, oyuncunun menajeri yaz transfer döneminde diğer seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı. Özellikle İspanyol devinin ilgisine dair haberler Chelsea taraftarlarını endişelendirse de, eski Bayer Leverkusen çalıştırıcısı durumu kontrol altına aldığını belirtti.

Uzun vadeli plan ve hedefler

Chelsea yönetimi, Enzo Fernandez'i satmamak konusunda güçlü hukuki dayanaklara sahip. 25 yaşındaki futbolcunun kulüple mevcut sözleşmesi Haziran 2032'ye kadar devam ediyor. Bu durum, Londra ekibine her türlü müzakerede kendi şartlarını dayatma imkanı tanıyor.

Xabi Alonso, takımı yeniden yapılandırmayı ve kazanan bir zihniyet aşılamayı hedefliyor. Kulübü yeniden Avrupa arenasına döndürmenin temel görev olduğunu vurgulayan teknik direktör, "Bu hedefe ulaşmak için birçok şeyi doğru yapmalıyız. Nasıl oynamak istediğimiz ve her maça nasıl yaklaşacağımız benim temel görevimdir" diye ekledi.

Şu anda Enzo Fernandez, Arjantin milli takımı ile 2026 Dünya Kupası elemelerinde başarılı bir performans sergiliyor. Turnuvanın ardından kısa bir tatile çıkacak olan oyuncunun, Temmuz ayı sonunda Xabi Alonso yönetimindeki antrenmanlara katılması bekleniyor. Chelsea, yeni sezona tamamen yeni bir enerji ve değişimle başlamaya hazırlanıyor.