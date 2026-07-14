Thomas Tuchel Arjantin ile yarı final için nasıl bir kadro seçecek: İngiltere'de yeni plan

Dünya Kupası belirleyici aşamasına girdi. Yarı finalde futbol dünyasının iki ezeli rakibi İngiltere ve Arjantin karşı karşıya geliyor. Thomas Tuchel yönetimindeki "Aslanlar" bugüne kadar nispeten daha kolay bir yol izlemiş olsalar da, şimdi onları son şampiyon ve Lionel Messi liderliğindeki ciddi bir sınav bekliyor. Goal.com, bu önemli karşılaşma öncesinde İngilizlerin muhtemel ve en ideal kadrosuna dair analizlerini sundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İngiltere milli takımı, Meksika'daki "Azteca" stadyumunda oynanan çeyrek finalde ev sahibini mağlup ederek gücünü kanıtladı. Ancak Arjantin ile oynanacak maç bambaşka bir sorumluluk seviyesi gerektiriyor. "Albiceleste" bu turnuvada çok parlak bir oyun sergilemiyor olsa da, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa America finallerinde olduğu gibi, en kritik anlarda sonuç almayı iyi biliyorlar. Özellikle Lionel Messi gibi "büyük maçların adamı"na karşı dikkatli bir plan yapılması gerekiyor.

Savunma hattındaki değişiklikler ve James'in dönüşü

Thomas Tuchel için en büyük bilmecelerden biri savunmanın sağ kanadıyla ilgili. Sakatlığından sonra iyileşme sürecinde olan Reece James, Norveç maçında 50 dakika sahada kalarak takıma gerekli kontrolü sağladı. Onun tecrübesi ve hem savunmada hem de orta sahada oynayabilme yeteneği, Arjantin maçında belirleyici olabilir. Eğer 90 dakika oynamaya hazır değilse, Djed Spence yedek kulübesinde hazır bekliyor.

Merkez savunmada ise John Stones ile ilgili durum biraz karmaşık. Manchester City savunmacısının fiziksel durumu nedeniyle bir haftada iki tam maç çıkarması zor görünüyor. Bu nedenle Ezri Konsa'nın ilk 11'de başlaması, Stones'un ise maçın sonuna doğru oyuna dahil olması bekleniyor. Kalede ise Jordan Pickford, güven veren performansıyla Tuchel'in tartışmasız tercihi haline geldi.

Orta saha ve hücumdaki liderler

İngiltere için en iyi haber, Declan Rice'ın maça tamamen hazır olması. Onun orta sahadaki kesici ve oyun kurucu rolü, Messi'yi durdurmada temel faktör olacak. Ayrıca Bukayo Saka da en iyi formuna geri döndüğünü gösteriyor. Bu durum, rakip savunmacılar için sürekli bir tehdit oluşturacağı anlamına geliyor.

Takımın ana yıldızı Jude Bellingham ise şu ana kadar tüm beklentileri karşılıyor. Onun yaratıcılığı ve hücumları bitirme becerisinin, İngiltere'nin final biletini almasında başrol oynaması bekleniyor. Tuchel'in taktiksel şemasında Bellingham'ın serbest yaratıcı rolünü koruması bekleniyor, bu da Arjantin savunmasını şaşırtabilir.

Genel olarak İngiltere milli takımı, kadro açısından neredeyse hiçbir kayıp yaşamadan yarı finale ulaştı. Thomas Tuchel'in taktiksel değişiklikleri ve oyuncuların bireysel yetenekleri, "Aslanlar"ı 1966'dan beri süren hayallerine yaklaştırabilir. Ancak bunun için öncelikle son dünya şampiyonlarını aşmaları gerekiyor.