Ronaldo, Neymar'ı milli takım kariyerini sonlandırmakta acele etmemeye çağırdı

·39·Spor
Ronaldo, Neymar'ı milli takım kariyerini sonlandırmakta acele etmemeye çağırdı

Brezilya futbol efsanesi Ronaldo Nazario, milli takımın yıldızı Neymar ile ilgili duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından Neymar, uluslararası kariyerini noktalayabileceğinin sinyallerini vermişti. Ancak "Fenomen" lakaplı eski golcü, vatandaşını duygusal kararlar almamaya ve nihai bir karar vermeden önce bir süre ara vermeye davet etti. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Brezilya milli takımının Norveç'e karşı 1-2'lik skorla beklenmedik bir şekilde elenmesi tüm ülke için büyük bir şok oldu. Bu mağlubiyetin ardından milli takım tarihinin en golcü ismi olan Neymar gözyaşlarını tutamadı ve kariyerini sonlandırabileceğini ifade etti. Goal.com'un haberine göre Ronaldo, bu konuda 34 yaşındaki futbolcuya tavsiyelerde bulunarak, turnuva sonrası yaşanan sıcak duygularla hayati kararlar alınmaması gerektiğini vurguladı.

Neymar'ın fedakarlığı ve fiziksel durumu

Ronaldo, Neymar'ın bu Dünya Kupası'na katılabilmek için büyük fedakarlıklar yaptığını özellikle belirtti. Bilindiği üzere futbolcu uzun süredir ciddi sakatlıklarla mücadele ediyordu ve turnuvaya tam hazır olmadan katılmıştı. TNT Sports Brasil'e verdiği röportajda Ronaldo, "Kendisine baskı yapmamalı ve şu an bir karar almamalı. Şu an kimsenin bir şeyi kesinleştirmesine gerek yok" dedi.

Efsanevi golcüye göre, Neymar'ın iki yıllık ağır sakatlık sürecinden sonra sahalara döndüğü unutulmamalı. Ronaldo, futbolcunun kulübüne dönüp üst üste 10-15 maçta forma giymesi halinde eski formunu ve gol sezgisini yeniden kazanacağını belirtti. Bu durumun onun özgüvenini geri kazanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Ancelotti ve milli takımın geleceği

Brezilya milli takımını çalıştıran Carlo Ancelotti için Neymar hala önemli bir figür olmaya devam edebilir. Ronaldo, futbolcunun fiziksel durumunu iyileştirmesi halinde takıma hala katkı sağlayabileceğine inanıyor. Eski Real Madrid yıldızı, "Biraz zaman geçtikçe tekrar tutku duyacaktır ve kim bilir, belki Ancelotti onu tekrar milli takım için bir seçenek olarak görür" diye ekledi.

Ronaldo, Neymar'ın teknik becerisinin hiçbir zaman sorgulanmadığını ancak modern futbolda belirleyici olabilmek için fiziksel hazırlığın ön planda olduğunu hatırlattı. Şu an poker turnuvalarında görünen ve zihinsel olarak dinlenen Neymar'ın büyük futbola dönüşü uzmanlar tarafından bekleniyor.

Brezilya futbol kamuoyu şu anda ikiye bölünmüş durumda: Bir grup taraftar yeni nesle yol açılması gerektiğini savunurken, diğerleri Neymar gibi deneyimli bir liderin ayrılmasının takım için büyük bir kayıp olacağını vurguluyor. Ronaldo'nun müdahalesi ise futbolcunun geleceğini yeniden gözden geçirmesi için ek bir motivasyon kaynağı olabilir.

BrezilyaNeymarRonaldoFutbolDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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