Akıllı yüzüklerin savaşı: RingConn 3 şık tasarımıyla kullanıcıları elinde tutabilecek mi?

·22·Teknoloji
Akıllı yüzüklerin savaşı: RingConn 3 şık tasarımıyla kullanıcıları elinde tutabilecek mi?

Son yıllarda giyilebilir teknoloji pazarı hızla değişiyor. Kullanıcılar artık bileklerinde büyük ve parlak ekranlı akıllı saatler yerine, günlük takılara benzeyen, kompakt ve dikkat çekmeyen cihazları tercih ediyor. RingConn 3, zarif tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu kategorideki en yeni cihazlardan biri. Ancak, ixbt.com verilerine göre, sadece dış görünüş kullanıcının uzun vadeli sadakatini sağlamak için yeterli olmayabilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

RingConn 3 modelinin temel avantajı fiyat politikasında görülüyor. 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, ana rakibi Oura Ring 5 modelinden 50 dolar daha ucuz. En önemlisi, RingConn kullanıcılardan aylık abonelik ücreti talep etmiyor. Bilindiği üzere Oura, hizmetleri için aylık 6 dolar ek ücret alıyor ve bu durum birçok alıcının tepkisine neden oluyordu. RingConn ise tek seferlik satın alma ile tüm verilere erişim imkanı sunuyor.

Tasarım ve konfor uyumu

Cihazın kalınlığı sadece 2,3 mm olup normal yüzüklerden neredeyse farksızdır. Rose Gold ve diğer renklerdeki metal gövde, takılarla birlikte kullanıldığında oldukça doğal duruyor. Üretici, yüzüğün pil ömrünün 14 güne kadar çıktığını belirtiyor; bu, her gün şarj edilmesi gereken akıllı saatlere göre büyük bir avantaj. Ayrıca cihaz suya dayanıklıdır ve onunla yüzmek bile mümkündür.

Yüzüğü satın almadan önce özel bir ölçüm kiti (sizing kit) gönderiliyor. Akıllı yüzüklerin boyutu standart takılardan biraz farklı olabileceği için bu çok önemli bir süreçtir. Doğru seçilen boyut sadece konforu değil, aynı zamanda sensörlerin vücutla tam temas ederek verileri doğru okumasını da sağlar.

Veri doğruluğu ve fayda düzeyi

Dış görünüş ve ergonomi üst düzeyde olsa da, RingConn 3 sağlık takibi konusunda tüm kullanıcıları eşit derecede tatmin edemiyor. Circana pazar araştırma firmasının verilerine göre, ABD'de ekransız fitness takipçileri pazarı bir yılda yüzde 88 büyüdü. Bu, insanların sürekli bildirimlerden yorulduğunu ve pasif izlemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Ancak, RingConn'un sunduğu analizler bazen beklenenden daha yüzeysel kalabiliyor.

Sonuç olarak RingConn 3, teknoloji ve modanın ilginç bir kesişim noktasıdır. Eğer cihazın estetik görünümü ve abonelik ücretlerinin olmaması sizin için öncelikliyse, bu model iyi bir tercihtir. Ancak derinlemesine tıbbi analiz ve çok hassas veriler bekleyen kullanıcılar için bu cihaz henüz mükemmel olmaktan uzak olabilir. Kompakt cihazlara olan ilginin arttığını düşünürsek, akıllı yüzüklerin yakın zamanda geleneksel bilekliklerin yerini alması şaşırtıcı olmayacaktır.

RingConnOuraAkıllı YüzükTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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