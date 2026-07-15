Anthropic'in yeni reklamı kullanıcıları paniğe sevk etti

Yapay zeka alanındaki önde gelen girişimlerden biri olan Anthropic, yeni reklam filmiyle kamuoyunu ve teknoloji dünyasını şaşırttı. "Zor sorularda umut vardır" (There’s hope in hard questions) başlıklı bu video, geleneksel teknoloji reklamlarından tamamen farklı olarak, karamsar ve depresif havasıyla birçok tartışmaya yol açıyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, şirket markasına karşı olumsuz bir algı oluşturabilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Reklam filmi, sıcak duygular yerine yanan bir ev görüntüsüyle başlıyor ve izleyiciyi hemen rahatsız edici bir duruma sokuyor. Ardından video akışında, yüz tanıma sistemleri tarafından izlenen insan kalabalıkları, sokakta uyuyan evsiz bir kişi, mezarlıktaki sonsuz mezar taşları ve akıllı telefonlar için hammadde çıkaran madencilerin ağır çalışmaları gösteriliyor. Bu tür görsel tercihler, genellikle teknolojik başarıları öven reklam standartlarıyla çelişiyor.

Görüntülerin arka planında farklı insanların endişeli sesleri duyuluyor. "Yapay zekaya güvenilebilir mi?" veya "Gerekirse freni kim basacak?" gibi retorik ve güncel sorular ortaya atılıyor. ixbt.com'a göre Anthropic, bu adımla kendisini diğer rakiplerinden farklı olarak teknolojinin risklerini anlayan ve etik normlara uyan sorumlu bir şirket olarak göstermeye çalıştı.

Sektör temsilcilerinden sert eleştiriler

Ancak bu pazarlama stratejisi beklenen sonucu vermedi. Anthropic'in ana rakibi olan OpenAI'ın CEO'su Sam Altman , X (eski adıyla Twitter) platformunda bu reklamla dalga geçti. Videoyu izlediğinde bunun bir parodi veya şaka olduğunu düşündüğünü, hatta sayfa adını tekrar kontrol ettiğini yazdı. Altman'ın bu tepkisi ağlarda büyük yankı uyandırdı.

Sadece rakipler değil, teknoloji sektöründeki diğer uzmanlar da Anthropic'i eleştiri yağmuruna tuttu. Birçok kişi, şirketin teknik potansiyeli yüksek olmasına rağmen kurumsal iletişim ve pazarlama konularında hata yaptığını vurguluyor. Bazı kullanıcılar ise şirket çalışanlarını "yapay zeka psikozu" içinde yaşamakla ve gerçek dünya görüşünden kopuk olmakla suçladı.

Claude adlı sohbet botuyla tanınan Anthropic, kendisini her zaman güvenliğe odaklı bir proje olarak tanıtıyor. Şirketin kurucuları daha önce OpenAI bünyesinde çalışmış, ancak yapay zeka güvenliği konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle kendi yollarını çizmeye karar vermişlerdi. Bu yeni reklam da tam olarak "önce güvenlik" fikrinin bir devamı niteliğinde.

Sonuç olarak, Anthropic'in bu deneyimi, modern pazarlamada "korku yoluyla güven kazanma" yönteminin her zaman işe yaramadığını gösterdi. İnsanlar teknolojiden çözümler ve parlak bir gelecek beklerken, mezarlık ve yanan ev görüntülerinin markaya karşı güvensizlik uyandırması doğal bir durum.