Soyuz MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu ile başarıyla kenetlendi

Rusya'nın "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile başarılı bir kenetlenme gerçekleştirdi. Bu görev, istasyondaki bilimsel araştırmaların kapsamını genişletmek ve bir sonraki uzun süreli keşif ekibi üyelerini ulaştırmak açısından stratejik öneme sahiptir. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

"Roskosmos" devlet şirketinden alınan bilgilere göre, kenetlenme süreci planlandığı gibi Taşkent saatiyle 22:52'de (Moskova saatiyle 20:52) gerçekleştirildi. Uzay aracı, istasyonun Rus segmentine ait "Prichal" düğüm modülüne otomatik modda bağlandı. Bu süreç, uzaydaki karmaşık manevralardan biri olup uzmanlar tarafından yüksek hassasiyetle yönetildi.

Hatırlatmak gerekirse, "Soyuz MS-29" aracını taşıyan "Soyuz-2.1a" fırlatma roketi, 14 Temmuz günü Taşkent saatiyle 19:47'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı. Fırlatma başarılı geçti ve araç belirlenen yörüngeye ulaştıktan sonra istasyona doğru yol aldı.

Yeni keşif ekibinin yapısı ve görevleri

ISS'ye ulaşan 75. uzun süreli keşif ekibi, üç deneyimli uzmandan oluşuyor. Bunlar "Roskosmos" kozmonotları Pyotr Dubrov ve Anna Kikina ile NASA astronotu Anil Menon'dur. Bu uluslararası ekip, istasyonda birkaç ay boyunca görev yapacak.

Ekip üyelerinin istasyonda biyoloji, fizik ve teknolojik süreçlerle ilgili düzinelerce bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Ayrıca, istasyonun teknik durumunu koruma ve uzay yürüyüşleri ile ilgili görevleri de yerine getirecekler. Uluslararası iş birliği çerçevesindeki bu tür uçuşlar, uzay araştırmalarında devletler arası ilişkilerin güçlendirilmesine hizmet etmektedir.

Bir sonraki aşamada kozmonotlar, kapakları açma ve araçtan istasyonun içine geçiş sürecini gerçekleştirecekler. Bu işlem, güvenlik önlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak ve basınç dengelendikten sonra yapılacaktır. "Roskosmos" temsilcileri, tüm sistemlerin normal çalıştığını ve ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiler.

Bu görev, Özbekistan'ın bulunduğu bölgedeki en büyük uzay üssü olan Baykonur'dan gerçekleştirildiği için yerel gözlemcilerin ilgi odağı oldu. Uzay teknolojileri alanındaki bu tür başarılar, bölgesel bilim camiası için de büyük önem taşımaktadır.