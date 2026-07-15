Intel, 18A üretim sürecine güveniyor: Nova Lake çipleri kendi tesislerinde üretilecek

·23·Teknoloji
Intel, 18A üretim sürecine güveniyor: Nova Lake çipleri kendi tesislerinde üretilecek

Yarı iletken pazarında liderliği geri kazanmaya çalışan Intel, en gelişmiş 18A üretim sürecinde beklenenden daha iyi sonuçlar elde ediyor. Son bilgilere göre şirket, gelecekteki Nova Lake işlemcilerinin üretim stratejisini kökten değiştirmeye karar verdi. Bu, Intel için teknolojik bağımsızlık yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Başlangıçtaki planlara göre Intel, Nova Lake serisi çiplerin yaklaşık %60-70'ini dış kaynak kullanarak, yani Tayvanlı TSMC fabrikalarında 2 nm teknolojisiyle üretmeyi hedefliyordu. Ancak ixbt.com'un şirket içi belgelere dayandırdığı habere göre, 18A üretim sürecindeki verimlilik oranı (yield rate) önemli ölçüde iyileşti.

Yeni veriler sayesinde Intel, artık Nova Lake işlemcilerinin %80-90'ını kendi fabrikalarında üretmeyi planlıyor. Bu durum sadece üretim maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda şirketin kendi tesislerinin kapasitesinden maksimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak. Son aylarda karşılaşılan tüm teknik sorunların giderildiği belirtiliyor.

Üretim sürecinin istikrara kavuşması

Intel uzmanları, 18A üretim süreci üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda kristal verimlilik oranını yüksek bir seviyeye çıkarmayı başardı. Bu oran, işlemci maliyetlerini doğrudan etkileyerek Intel ürünlerinin pazardaki rekabet gücünü artırıyor. Şu anda bu teknoloji, Panther Lake işlemcilerinin yanı sıra Wildcat Lake ve Starfire gibi projeler için de temel oluşturuyor.

Bu gelişme, Intel işlemcili dizüstü ve masaüstü bilgisayarların gelecekte daha istikrarlı fiyatlara sahip olabileceği anlamına geliyor. Çünkü dış üreticilere olan bağımlılığın azalması, tedarik zinciri kesintileri riskini düşürüyor. Intel, üretim kapasitesini yeniden inşa ederek NVIDIA ve AMD gibi rakiplerine güçlü bir yanıt vermeyi hedefliyor.

Nova Lake mimarisinin, Intel tarihindeki en verimli ve enerji tasarruflu platformlardan biri olması bekleniyor. Şirket, kendi fabrikalarında yüksek kaliteli üretimi sürdürebilirse, bu durum tüm yarı iletken endüstrisindeki güç dengelerini değiştirebilir. Şu an için TSMC dünya pazarında lider konumda olsa da, Intel 18A teknolojisiyle bu statükoyu bozmaya hazırlanıyor.

IntelİşlemciTeknolojiNova LakeYarı İletken
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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