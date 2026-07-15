Lionel Messi sahada yürüyerek sonuç alıyor: Arjantinli yıldızın yeni rekoru

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Lionel Messi sahada yürüyerek sonuç alıyor: Arjantinli yıldızın yeni rekoru

Dünya Kupası yarı finali öncesinde Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, oyun tarzıyla taraftarları ve uzmanları şaşırtmaya devam ediyor. Modern futbolda yüksek hız ve durmak bilmeyen bir hareketlilik talep edilse de, Messi tamamen farklı bir stratejiyle rakiplerini alt ediyor. Sahadaki hareketlerinin analizi, futbolcunun oyunun büyük bir kısmını sadece yürüyerek geçirdiğini gösteriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BBC tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Lionel Messi mevcut turnuva boyunca katettiği mesafenin yaklaşık yüzde 47'sini yürüyerek gerçekleştirdi. Bu oran, turnuvadaki tüm saha oyuncuları arasındaki en yüksek sonuç olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar bunu fiziksel yorgunluk değil, enerjiyi koruma ve belirleyici anlar için güç toplamanın akılcı bir yolu olarak değerlendiriyor.

İstatistiklerin arkasındaki ustalık

Rakamlara bakacak olursak, Messi her 90 dakikada ortalama 8,2 kilometre mesafe kat ediyor. Oyun sırasındaki sprint sayısı da önemli ölçüde azaldı; dört yıl önceki 5,3'ten şu anda 2,7'ye düştü. Ancak bu yavaşlık, verimliliğine hiçbir şekilde olumsuz yansımadı. Aksine, şu ana kadar 33 şut çekti ve 21 tehlikeli pozisyon yarattı.

Bu istatistikle Lionel Messi, 1986 Dünya Kupası'nda efsanevi Diego Maradona'nın kırdığı rekorun ardından en iyi verimliliği sergiliyor. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun sahadaki hareketi azalmış olsa da oyuna etkisi daha da arttı. Bu durum, deneyimli forvetin oyunu okuma yeteneğinin artık en büyük silahı haline geldiğini kanıtlıyor.

Messi, taktiksel değişimleri hakkında konuşurken Pep Guardiola yönetiminde oynadığı dönemlerin onun için büyük bir okul olduğunu vurguladı. Arjantin kaptanı, "Eskiden taktiklere pek dikkat etmezdim. Ancak Guardiola ile boşlukları anlamayı, top kontrolünü ve oyunun aslında nasıl işlediğini öğrendim" diyor. Ona göre günümüz futbolu, eskisinden çok daha taktiksel ve fiziksel açıdan karmaşık hale geldi.

Yarı final öncesi durum

Şu anda Lionel Messi, gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ile birlikte liderliği paylaşıyor. Hesabında 8 gol ve 3 asist bulunuyor. Arjantin milli takımı, 1962'den bu yana Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ilk takım olmayı hedefliyor. Bunun için yarı finalde İngiltere engelini aşmaları gerekiyor.

İngiltere milli takımı için Messi'yi durdurmak devasa bir görev olacak. İstatistiklere göre, Messi'nin son 15 maçında sadece Polonya milli takımı onun gol atmasına veya asist yapmasına izin vermedi. Atlanta Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmanın sadece iki güçlü takımın mücadelesi değil, aynı zamanda Messi'nin "yürüyerek kazanma" stratejisinin bir sonraki sınavı olması bekleniyor.

Lionel MessiArjantinDünya KupasıFutbol İstatistikleriİngiltere
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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