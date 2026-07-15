Apple güncellenen Siri AI sistemini halka açık testlere açtı

Apple, en büyük güncellemelerinden biri olan yapay zeka tabanlı kökten yenilenmiş Siri sesli asistanının iOS 27 halka açık beta sürümünü kullanıma sundu. Artık sıradan kullanıcılar da sonbaharda gerçekleşecek resmi sürümden önce bu sistemi deneme fırsatına sahip. Bu adım, Apple'ın ChatGPT, Gemini ve Claude gibi rakiplerine karşı verdiği temel yanıt olarak görülüyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Dünya genelinde 2,5 milyardan fazla aktif cihaz olduğu düşünüldüğünde, bu beta sürümünün başlatılması Apple tarihindeki en büyük yapay zeka testi olacak. Haziran ayında düzenlenen WWDC konferansında duyurulan bu güncelleme, Siri sistemini basit bir asistandan kullanıcının cihazındaki verileri analiz edebilen güçlü bir araca dönüştürüyor.

Yeni özellikler ve entegrasyon

Yeni Siri sadece dış görünüşüyle değil, çalışma prensibiyle de farklılık gösteriyor. Kullanıcının e-postalarından, fotoğraflarından ve metin mesajlarından bilgi arayabiliyor, ekranda neler olup bittiğini anlayabiliyor ve modern chatbotlar gibi mantıksal soruları yanıtlayabiliyor. Kullanıcılar Siri ile etkileşim kurmak için sadece sesli komut veya yan düğmeyi değil, aynı zamanda Dynamic Island kısmından aşağı kaydırma hareketini de kullanabiliyorlar.

Ayrıca Apple, ilk kez Siri için ayrı bir uygulama da sundu. Bu, ChatGPT veya Gemini gibi arayüzlere alışkın olan kullanıcılar için kolaylık sağlıyor. Ancak ixbt.com'un verilerine göre, sistem işletim sisteminin her katmanına derinlemesine entegre edildiği için ayrı bir uygulamaya neredeyse hiç ihtiyaç kalmıyor. Güncelleme sadece iPhone'da değil, aynı zamanda iPad, Mac, Apple Watch ve hatta Vision Pro cihazlarında da mevcut.

Teknolojik temel ve güvenlik

Siri AI sisteminin temeli Apple Intelligence teknolojisine dayanıyor. Şirket, kendi Foundation Models modellerini Google ile iş birliği içinde oluşturmuş olsa da, bu sadece Gemini sisteminin yeniden adlandırılmış bir versiyonu değil. Apple, kendi özel verilerini ve Apple Silicon çipleri için optimize edilmiş algoritmaları kullandı. Bu, sistemin daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlıyor.

Güvenlik konusunda Apple, Private Cloud Compute teknolojisini devreye aldı. Bu, kullanıcıların kişisel verilerinin bulut sunucularında saklanmamasını ve Apple şirketinin bile bu verilere erişememesini garanti ediyor. İlk testler, Siri'nin artık aşağıdaki görevleri kolaylıkla yerine getirdiğini gösterdi:

Fotoğraf kütüphanesinden belirli bir olayı içeren fotoğrafları bulmak;

Grup mesajlarının kısa bir özetini çıkarmak;

Mesajlar aracılığıyla gelen toplantı saatlerini otomatik olarak takvime eklemek;

Kameranın gördüğü ürünlerin besin değerleri hakkında bilgi vermek.

Beta sürümünde bazı hatalar veya soruları yanlış anlama durumları yaşansa da, yeni Siri'nin günlük dijital yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu güncellemeler, sistemin artık daha karmaşık bağlamsal komutları anlama yeteneğine sahip olması nedeniyle cihazların işlevselliğini artırmada önemli bir adım olacaktır.