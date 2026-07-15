Özbekistan'da Heyecan Verici Proje: Barcelona'nın Kendi Akademisini Açması Bekleniyor

·2·Spor
Özbekistan'da Heyecan Verici Proje: Barcelona'nın Kendi Akademisini Açması Bekleniyor

Özbek futbolseverler ve genç yetenekler için beklenmedik ve heyecan verici bir haber! Dünyanın en ünlü ve dev kulüplerinden biri olan Katalan ekibi Barcelona, Özbekistan'da kendi resmi futbol akademisini açabilir.

Yakın zamanda Spor Bakanı Adham Ikramov başkanlığında, kulüp temsilcileriyle Zoom platformu üzerinden çok önemli çevrim içi görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelere Özbek futbol efsanesi ve Özbekistan Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Ravshan Ermatov da katıldı. Katalan kulübü adına ise Barcelona yönetim kurulu üyesi Cesar Martinez ve Barca Innovation Hub (kulübün bilimsel ve inovasyon platformu) Genel Müdürü Albert Mundet yer aldı.

Proje ülkemize ne kazandıracak?

Toplantının ana konusu Özbekistan'da Barca Academy resmi uluslararası futbol akademisini kurma imkanları oldu. Bu proje sayesinde Özbek futboluna şu yeniliklerin gelmesi bekleniyor:

  • La Masia Metodolojisi: Messi, Xavi, Iniesta ve Lamine Yamal gibi yıldızları yetiştiren ünlü La Masia sistemi temelinde antrenmanlar yapılacak.

  • Modern Futbol Felsefesi: Çocuk ve genç futboluna modern taktiksel ve metodolojik yaklaşımlar getirilecek.

  • Antrenör Gelişimi: Yerel antrenörlerin yetkinliklerini artırmak için uluslararası düzeyde Katalan uzmanlar görevlendirilecek.

  • Yetenek Avcılığı (Scouting): En güçlü genç futbolcuların sistematik olarak seçilmesi süreci başlatılacak.

Komşularda durum nasıl? Orta Asya'daki ilk resmi Barca Academy, 2023 yılında Kırgız Cumhuriyeti'nin Celalabad şehrinde faaliyete geçmişti. Şu anda Bişkek'te ikinci akademiyi açmak için yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Şimdi bu deneyimin Özbekistan'da da uygulanması planlanıyor.

Toplantının sonunda taraflar, projeyi ülkemizde hayata geçirme imkanlarını birlikte derinlemesine inceleme ve gelecekteki iş birliği adımlarını belirleme konusunda mutabık kaldılar.

BarcelonaÖzbekistanFutbolLa MasiaBarca Academy
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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