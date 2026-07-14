Google'a karşı yeni dava: Gemini telif haklarını ihlal etmekle suçlanıyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Google, yapay zeka teknolojilerini geliştirme yolunda ciddi bir hukuki engelle karşılaştı. Bir grup büyük yayınevi ve tanınmış yazar, şirketi Gemini platformunu eğitmek için telif hakkıyla korunan eserlerini izinsiz kullanmakla suçlayarak dava açtı. Bu davanın, hızla gelişen yapay zeka ile fikri mülkiyet hakları arasındaki çatışmayı yeni bir boyuta taşıması bekleniyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Davacılar arasında Hachette, Cengage ve Elsevier gibi büyük yayınevlerinin yanı sıra ünlü yazar Scott Turow ve S.C.R.I.B.E. kuruluşu yer alıyor. Davacılar, Google'ı sadece eserleri çalmakla değil, aynı zamanda Gemini modellerinin "çalıntı materyaller" temelinde oluşturulduğunu gizlemek amacıyla telif hakkı bilgilerini kasten silmek veya değiştirmekle de suçluyor.

Yayınevleri ve Google arasındaki güven krizi

Bu durumun dikkat çekici yönü, yayınevleri ile Google arasında uzun yıllara dayanan bir iş birliği geçmişinin bulunmasıdır. Yazarlar yıllardır kitaplarının Google Books hizmeti aracılığıyla aranmasına izin vermişlerdi. Ancak bu anlaşmaya göre kullanıcılar kitabın yalnızca küçük bölümlerini (snippet) görebiliyor, eserin tamamını okuma imkanına sahip olamıyordu. Davacılar, Google'ın bu sınırlı izni kötüye kullanarak kitapları kendi yapay zekasını eğitmek için tamamen kopyaladığını iddia ediyor.

Ayrıca, Google Play mağazasına yüklenen kitapların da yazarların izni olmadan Gemini sistemini eğitmek için kullanıldığı belirtiliyor. Dava dilekçesinde, Google'ın bu eylemlerinin yasa dışı olduğunu çok iyi bildiği ifade ediliyor. Belgede, şirketin iç yazışmalarından alıntılar yapılarak, telif hakkıyla korunan kitapların kullanılmasının Google için "son derece sorunlu" olabileceği ve on milyarlarca, hatta yüz milyarlarca dolar tutarında tazminata yol açabileceği belirtiliyor.

Yapay zeka ve hukuki mücadeleler

Google bu konuda yalnız değil. Son zamanlarda Meta, OpenAI ve Anthropic gibi şirketler de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Örneğin, Anthropic şirketi korsan materyal kullandığı gerekçesiyle ABD tarihindeki en büyük tazminatlardan biri olan 1,5 milyar dolarlık bir cezayla karşı karşıya kalmıştı. O dönemde yaklaşık yarım milyon yazarın her birinin en az 3000 dolar tazminat alma hakkı doğmuştu, ancak birçok yazar daha büyük bir hukuki zafer elde etmek için bu anlaşmayı reddetmişti.

Şu an için ABD yargı sisteminde bu konuda ortak bir görüş oluşmuş değil. Kaliforniya mahkemeleri tarafından verilen ilk kararlar teknoloji şirketlerinin lehine olmuş ve yapay zeka eğitimi için veri kullanımının "adil kullanım" (fair use) ilkesine uygun olduğu belirtilmişti. Ancak Google'a karşı açılan davanın New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulmuş olması, başka bir hakimin konuyu yeni bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak tanıyor.

Bu dava sürecinin sonucu, dünya genelindeki dijital içerik üreticileri ve yayınevleri için büyük önem taşıyor. Eğer mahkeme yayınevleri lehine karar verirse, bu durum yapay zeka modellerini oluşturma maliyetlerini keskin bir şekilde artırabilir ve teknoloji devlerini yazarlarla daha adil yeni sözleşmeler yapmaya zorlayabilir. Google, şu ana kadar bu suçlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.