Manchester United kadın futbol takımı tarihinin en pahalı transferini gerçekleştiriyor

İngiliz kadın futbol dünyasında ses getirecek bir transfer daha gerçekleşmek üzere. Fransız yetenekli forvet Melvine Malard, Manchester United'dan ayrılarak Londra ekibi Chelsea'ye transfer olmaya çok yakın. Bu anlaşma Manchester temsilcisi için tarihi bir önem taşıyor ve kulübün rekor bir bonservis bedeli kazanması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Guardian'ın haberine göre, transfer bedeli bonuslarla birlikte 850 bin sterline ulaşabilir. Kadın futbolu için oldukça yüksek bir meblağ olan bu rakam, Manchester United tarihindeki en pahalı satış olarak kayıtlara geçecek. İlk bilgilere göre, garanti ödeme miktarının 750 bin sterlin civarında olması bekleniyor.

Yeni bir meydan okuma ve teknik direktör faktörü

26 yaşındaki Melvine Malard'ın mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmıştı. Manchester United yönetimi oyuncuyla sözleşme yenilemeye çalışsa da, forvet oyuncusu yeni meydan okumaları kabul etmeye karar verdi. Kulüp, oyuncuyu gelecek yıl bedelsiz kaybetmemek adına bu yaz satmayı tercih etti.

Bu transferde Chelsea'nin yeni teknik direktörü Sonia Bompastor önemli bir rol oynadı. Malard ve Bompastor arasındaki ilişki on yıldan uzun bir geçmişe dayanıyor. Genç yeteneği Reunion Adası'ndan Lyon akademisine getiren isim bizzat Sonia'ydı. Şimdi ise Londra kulübünde güçlerini bir kez daha birleştiriyorlar.

Sezon özeti ve gelecek planları

Geçen sezon Melvine Malard, Manchester United formasıyla parlak bir performans sergiledi. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atarak takımının ilk kez çeyrek finale yükselmesine büyük katkı sağladı. Ayrıca İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde (WSL) 18 maçta forma giydi ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Manchester United teknik direktörü Marc Skinner, bu transferden elde edilecek geliri kadroyu güçlendirmek için kullanmayı planlıyor. Transfer döneminin 3 Eylül'de kapanacağı göz önüne alındığında, takımın önümüzdeki günlerde yeni oyuncular alması bekleniyor. Chelsea ise Malard'ın gelişiyle hücum hattını daha da güçlendirerek şampiyonluk yarışındaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.