Xiaomi akıllı telefonları için Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümü yayınlandı

·26·Teknoloji
Xiaomi akıllı telefonları için Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümü yayınlandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, en yeni amiral gemisi cihazları için Android 17 işletim sistemi tabanlı HyperOS 3.3 yazılımının nihai sürümünü dağıtmaya başladı. Bu güncelleme sadece sistem kararlılığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yıl sonunda beklenen büyük HyperOS 4 arayüzü için de bir temel oluşturuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ximitime yayını tarafından paylaşılan değişiklik listesine göre, yeni yazılım öncelikle Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modellerinin global ve Avrupa bölgelerindeki kullanıcıları için erişime açıldı. Ayrıca Xiaomi 15T Pro akıllı telefon sahipleri de güncellemeyi almaya başladı, ancak bu model için süreç şu anlık Mi Pilot test kanalı üzerinden yürütülüyor.

Sistem kararlılığı ve güvenlik konuları

HyperOS 3.3 sürümünün ana odağı, sistem performansını optimize etmektir. Güncelleme, Haziran 2026 güvenlik yamalarını içeriyor ve bu da cihazların siber saldırılara karşı koruma seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcı arayüzünde görsel olarak büyük değişiklikler göze çarpmasa da, iç mimari tamamen yenilenmiş durumda.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise indirilecek dosya boyutunun oldukça büyük olması; yaklaşık 9,5 GB. Bu devasa boyut, güncellemenin temelinde yatan yepyeni Android 17 işletim sistemiyle açıklanıyor. Özbekistan'daki kullanıcılar için de bu güncellemenin önümüzdeki günlerde kademeli olarak sunulması bekleniyor, çünkü şirket yazılımı genellikle bölgelere göre sırayla dağıtıyor.

Gelecekteki büyük güncellemeler için hazırlık

Uzmanlara göre HyperOS 3.3 sürümü bir geçiş dönemi görevi görüyor. Temel amacı, cihazları HyperOS 4 sistemindeki genişletilmiş özelliklere ve AI yeteneklerine hazırlamaktır. Bu durum, Xiaomi kullanıcılarının gelecekte çok daha akıllı ve hızlı bir arayüz deneyimi yaşamasına olanak tanıyacak.

Şu anda Xiaomi 15T Pro sahipleri için sınırlı sayıda güncelleme dağıtılıyor. Test başarıyla tamamlandığında, tüm kullanıcılar cihaz ayarları üzerinden yeni yazılımı indirebilecekler. Şirket, kullanıcılara güncellemeyi indirmeden önce kararlı bir Wi-Fi ağına bağlanmalarını ve cihaz şarjının yeterli olduğundan emin olmalarını tavsiye ediyor.

XiaomiHyperOSAndroid 17Akıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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