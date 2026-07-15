Dikkat: Samsung 870 EVO SSD disklerinin son derece tehlikeli sahte kopyaları ortaya çıktı

·27·Teknoloji
Dikkat: Samsung 870 EVO SSD disklerinin son derece tehlikeli sahte kopyaları ortaya çıktı

Küresel teknoloji pazarında Samsung 870 EVO SSD sürücülerinin yüksek kaliteli sahte kopyaları yayılmaya başladı. Bu cihazlar dış görünüş, ambalaj ve hatta sistemde görünme biçimi açısından orijinal üründen neredeyse farksız. En tehlikeli yanı ise Windows işletim sisteminin ve popüler test yazılımlarının bile bu dolandırıcılığı hemen tespit edememesidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre dolandırıcılar, 2 TB kapasiteli Samsung 870 EVO görünümlü bir cihazı satışa sundular, ancak cihazın dahili hafızası aslında sadece 120 GB. Cihaz bilgisayara bağlandığında sistem onu gerçekten 2 TB'lık bir SATA SSD olarak algılıyor. CrystalDiskMark yazılımı ile yapılan hız testleri bile SATA arayüzü için normal olan 492 MB/s okuma ve 467 MB/s yazma sonuçlarını göstererek kullanıcıyı yanıltıyor.

Dolandırıcılık nasıl ortaya çıktı?

Söz konusu SSD sürücünün gerçek yüzü, H2testw yazılımı kullanılarak yapılan derinlemesine incelemede ortaya çıktı. Cihaza veri yazma işlemi yaklaşık 117 227 MB (120 GB civarı) seviyesine ulaştığında yazma hızı aniden sıfıra düştü ve test durdu. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra disk sistem tarafından algılanamaz hale geldi ve içine yazılan tüm veriler kayboldu.

Bu tür sahte cihazlar kullanıcı için ciddi risk oluşturuyor. Kişi, yazdığı dosyaların boyutu 120 GB'ı aşana kadar elinde sahte bir ürün olduğunu anlamayabilir. Ancak belirlenen limit aşıldığı anda tüm önemli belgelerin, fotoğrafların ve videoların geri döndürülemez şekilde silinmesi veya bozulması kaçınılmazdır.

İç yapıdaki farklılıklar

Cihaz parçalarına ayrıldığında, içinde Samsung şirketine ait tek bir bileşen bile olmadığı tespit edildi. Orijinal Samsung 870 EVO modelinde şirketin kendi kontrolcüsü (controller), markaya ait NAND bellek yongaları ve ayrı bir DRAM önbelleği bulunur. Sahte kopyada ise şunlar yer alıyor:

  • Realtek RM1135T kontrolcüsü;
  • Hiçbir markalamaya sahip olmayan iki adet bilinmeyen flash bellek yongası;
  • DRAM önbelleğinin tamamen yokluğu.
Aslında dolandırıcılar, ucuz 120 GB'lık bir SSD belleği özel bir yazılım (firmware) aracılığıyla sisteme 2 TB olarak göstermeyi başarmışlar. Samsung markalı bellek cihazlarının çok popüler olduğunu göz önüne alırsak, tüketicilerin ürünleri sadece güvenilir mağazalardan satın almaları ve şüpheli derecede ucuz fiyatlara kanmamaları tavsiye edilir.

Bu durum teknoloji dünyasında ilk kez yaşanmıyor ancak sahte kopyaların kalite seviyesinin artması endişe verici. Artık sadece dış görünüş değil, yazılımsal göstergeler de sahteleştiriliyor; bu da sıradan bir alıcının gerçek SSD'yi ayırt etmesini daha da zorlaştırıyor.

SamsungSSDTeknolojiDolandırıcılıkWindows
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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