Patrick Vieira sert konuştu: Fransa'da liderler neden ortalıkta görünmedi?

Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 0-2 mağlup olması, ülke futbolunda büyük tartışmalara yol açtı. Efsanevi eski futbolcu Patrick Vieira da bu maçın ardından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.

“Fransa'dan böyle bir oyun beklemiyorduk”

Patrick Vieira, BBC'ye verdiği demeçte Fransa milli takımının İspanya karşısındaki yarı finalde kendi seviyesini yansıtamadığını belirtti.

Ona göre Fransa'dan sadece final değil, şampiyonluk bekleniyordu. Ancak kritik maçta takım, taraftarlarının beklentilerine cevap veremedi.

“Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması bekleniyordu… Ancak her şeyden önce takımın sergilediği oyundan dolayı hayal kırıklığına uğradık” dedi Vieira.

Bu eleştiri, Fransa'daki genel havayı da yansıtıyor: Mağlubiyet acı verici ancak daha da kötüsü oyunun kalitesi.

Liderler kritik günde kayıplara karıştı

Vieira en sert eleştirilerini Fransa'nın liderlerine yöneltti. Ona göre yarı final, büyük oyuncuların sahne alıp ağırlıklarını koymaları gereken yerdi.

Ancak İspanya karşısında bu gerçekleşmedi.

“Yarı finalde liderlerimizin iyi bir performans sergilemesi gerekiyordu. Ancak bunu başaramadılar. Sanki bir veya iki değil, liderlerin hiçbiri sahada yokmuş gibiydi” dedi eski futbolcu.

Fransa kadrosunda Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise gibi isimler vardı. Ancak İspanya savunması onları neredeyse tamamen etkisiz hale getirdi. AP de İspanya'nın Fransa hücumundaki ana yıldızları durdurduğunu kaydetti.

İspanya nerede üstün geldi?

İspanya bu yarı finalde sadece 2 gol atmadı. Luis de la Fuente'nin takımı, Fransa'yı kendi oynamak istediği oyundan tamamen kopardı.

İspanya topa hükmetti, merkezde soğukkanlı oynadı ve rakibine hızlı hücum şansı vermedi. Guardian da İspanya'nın teknik açıdan üstün ve dinamik bir oyun sergilediğini, Fransa'nın ise ritim bulmakta zorlandığını yazdı.

Temel farklar İspanya Fransa Oyun kontrolü yüksek yetersiz Hücumda etkinlik kritik pozisyonları değerlendirdi yıldızlar parlamadı Zihinsel durum soğukkanlı gergin ve durgun Sonuç final üçüncülük maçı

Vieira'yı ne üzdü?

Vieira'nın sözlerinde sadece basit bir mağlubiyetin acısı değil, kaçırılan büyük bir fırsatın üzüntüsü hissediliyor.

Fransa bu turnuvaya favorilerden biri olarak gelmişti. Takım, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkabilirdi. Ancak İspanya karşısında Didier Deschamps'ın öğrencileri tanınmaz haldeydi.

Vieira bu yüzden “Genel olarak bakarsak, bu maçta çok kötü oynadık” şeklinde sert bir sonuca vardı.

Bu eleştiri kime yönelik?

Vieira belirli bir oyuncuyu değil, tüm takım liderlerini kastetti. Burada mesele sadece Mbappé değil.

Fransa'nın sahadaki tecrübeli oyuncularının oyunu ellerine almaları, İspanya'nın baskısına yanıt vermeleri ve takımı mental olarak ayağa kaldırmaları gerekiyordu. Ancak bu görev yerine getirilmedi.

Basitçe söylemek gerekirse, Fransa'nın yıldızları vardı ama yarı finalde yıldızlık emaresi görülmedi.

Fransa için ağır bir ders

İspanya finale yükseldi, Fransa ise şimdi üçüncülük maçına hazırlanıyor. Ancak bu mağlubiyetten sonra asıl soru bronz madalya değil, takımın geleceği üzerine olacak.

Deschamps'ın planı neden işlemedi? Liderler neden kritik maçta ortalıkta yoktu? Fransa'nın altın jenerasyonu bir fırsatı daha mı kaçırdı?

Bu soruların önümüzdeki günlerde Fransız futbolunda büyük tartışmalara yol açacağı kesin.

Vieira'nın sözleri Fransa'da yankı bulacak

Patrick Vieira, Fransız futbolunda sıradan bir uzman değil. O, dünya şampiyonu olmuş neslin bir temsilcisi ve büyük maçların baskısını iyi bilen eski bir futbolcu.

Bu yüzden eleştirileri ağır bir tonda duyuluyor. Mağlubiyetten değil, Fransa'nın yarı finalde kendi kimliğini gösterememesinden dolayı üzgün.

Fransa için artık en önemli görev, bu mağlubiyeti sadece bir acı olarak değil, bir ders olarak kabul etmek.

Sizce Fransa'nın İspanya'ya yenilmesinde asıl suçlu kim — liderler mi, Deschamps'ın taktiği mi, yoksa İspanya'nın gücü mü?