Didier Deschamps hakemi sorguladı: Fransa'da hayal kırıklığı büyük...

Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Maçın ardından Didier Deschamps hakem yönetimiyle ilgili soru işaretleri olduğunu gizlemedi ancak mağlubiyeti sadece hakem kararlarına bağlamaktan kaçındı.

“Hakem, yarı final seviyesinde bir yönetim sergiledi mi?”

Deschamps, L'Équipe'e verdiği demeçte mağlubiyetten sonra hakem eleştirisi yapmanın mazeret gibi göründüğünü kabul etti. Yine de maçın hakeminin seviyesini sorguladı.

“Eğer bir şeyler söylersem, kaybettiğimiz için sızlanan biri gibi görüneceğim. Ancak şunu soruyorum: Hakem, bir Dünya Kupası yarı finali seviyesinde görevini yerine getirebildi mi?” dedi Deschamps.

Fransa teknik direktörü penaltı pozisyonuna özellikle değindi, ancak sorunun sadece bu karardan ibaret olmadığını vurguladı.

Penaltı maçın kırılma anıydı

İspanya ilk golü penaltıdan buldu. Bu gol, Didier Deschamps'ın takımı skor dezavantajına düştükten sonra daha fazla açılmak zorunda kaldığı için Fransa adına ağır bir psikolojik darbe oldu.

İspanya ise tam da bu senaryoyu seviyor: Öne geçiyor, topu kontrol ediyor ve rakibi sabırsızlığa zorluyor.

Maç Sonuç Fransa — İspanya 0:2 İlk gol penaltıdan İkinci gol Pedro Porro Sonuç İspanya finalde

Deschamps neye vurgu yaptı?

Fransa teknik direktörü, hakeme karşı kişisel bir husumeti olmadığını belirtti. Ona göre sorun hakemin şahsında değil, bu seviyedeki bir maçı yönetmedeki genel kalitede.

“Bugünkü maçın hakemine karşı bir husumetim yok ama kendinize şu soruyu sorun” dedi.

Bu sözler, Fransa cephesinde hayal kırıklığının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yarı final gibi bir maçta her karar, her faul ve her ikili mücadele büyük tartışmalara yol açıyor.

Ancak Fransa da kendini aklayamadı

Deschamps önceki açıklamalarında Fransa'nın teknik açıdan İspanya'nın gerisinde kaldığını da kabul etmişti. Bu nedenle hakemlik konusu ne kadar tartışılırsa tartışılsın, sahadaki oyun kalitesine dair sorular baki kalacak.

Fransa hücumda Mbappe, Dembele ve Olise gibi oyunculara sahip olsa da İspanya savunmasını sürekli baskı altında tutamadı. Orta sahada ise Rodri ve Fabian Ruiz, İspanyolların oyununu sakin bir şekilde yönetti.

Basitçe söylemek gerekirse, Fransa hakemden şikayetçi olabilir. Ancak 90 dakika boyunca İspanya daha fazla kontrol ve isabet gösterdi.

İspanya neyi doğru yaptı?

Luis de la Fuente'nin takımı yarı finalde kendi tarzına sadık kaldı. İspanya topa hükmetti, Fransa'nın hızlı hücumlarını kısıtladı ve öne geçtikten sonra oyunu soğukkanlılıkla yönetti.

İspanya'nın temel üstünlükleri:

• top kontrolü;

• orta sahada isabetli paslar;

• savunmada disiplin;

• Fransa'nın yıldızlarına boş alan bırakmamak;

• gollerden sonra oyun temposunu düşürmemek.

Bu yarı finalde İspanya sadece kazanmadı; Fransa'yı kendi oyunundan tamamen kopardı.

Fransa için sancılı sorular başladı

Mağlubiyetten sonra Fransa'da birçok soru belirdi: Hakemlik seviyesi nasıldı? Penaltı kararından sonra maçın senaryosu ne kadar değişti? Deschamps'ın taktiği neden işlemedi? Mbappe ve Dembele neden maçı kurtaramadı?

Bu sorulara hızlı cevap bulmak zor. Ancak bir şey kesin: Fransa, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkma şansını kaybetti.

Şimdi üçüncülük mücadelesi

Fransa için turnuva henüz tamamen bitmedi. Takım şimdi üçüncülük maçına çıkacak.

Ancak yarı finaldeki mağlubiyetten sonra takımı mental olarak ayağa kaldırmak kolay olmayacak. Çünkü bu maçta hem hayal kırıklığı hem tartışmalar hem de kendi hatalarını kabul etme zorunluluğu var.

Hakem tartışmaları devam edecek

Deschamps'ın sözlerinden sonra Fransa — İspanya yarı finali etrafındaki hakem tartışmalarının bir süre daha devam edeceği kesin. Ancak sonuç değişmeyecek: İspanya finalde, Fransa ise üçüncülük maçında.

Şimdi asıl soru şu: Fransa bu mağlubiyeti sadece hakem yönetimiyle mi açıklayacak, yoksa İspanya'ya karşı oynanan maçtaki taktiksel ve teknik sorunlardan ciddi dersler mi çıkaracak?