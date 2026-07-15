Rodri hakemleri eleştirdi: Lamine Yamal sahada yeterince korunmuyor

İspanya Milli Takımı ve Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya karşı oynanan maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, takımın genç yıldızı Lamine Yamal'ın rakip savunmacılar tarafından sürekli sert müdahalelere maruz kaldığını ancak hakemlerin bunu görmezden geldiğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İspanya Milli Takımı, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesine rağmen, Rodri maç sonrasında sevincin yanı sıra ciddi sorunlara dikkat çekti. Rodri'ye göre, Salvadorlu hakem Ivan Barton, Barcelona'nın genç yeteneğine yapılan birçok faulü çalmadı ve bu durum rakiplerin genç oyuncuya karşı daha agresif oynamasına olanak tanıyor.

Hakem yönetimindeki belirsizlikler

Rodri maç sonu röportajında hakemin kararlarının oyunun ruhuna uygun olmadığını vurguladı. Goal.com'un haberine göre, maç istatistikleri Yamal'a karşı sadece bir faul yapıldığını gösterdi. Ancak Rodri, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

"Bu durumla üst üste üçüncü maçtır karşılaşıyoruz. Her ikili mücadelenin faul olmadığını anlıyorum ancak çocuğun 10 veya 15 kez yere düşürülmesinden, ayaklarına darbe almasından bahsediyoruz. Hakemler bunu durdurmalı, aksi takdirde savunmacılar aynı şekilde devam edecekler. Bugün hakemin bu konudaki ilgisizliği barizdi," dedi İspanya Milli Takımı kaptanı.

İlginç bir şekilde, maçtaki tek resmi faul 22. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve Mikel Oyarzabal bunu gole çevirdi. Bu pozisyon, Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın da hakem yönetimine itiraz etmesine neden oldu.

Yamal'ın takım başarısındaki rolü

Hakem tartışmalarına rağmen Rodri, Lamine Yamal'ın sahadaki performansını övdü. Yarı finalden bir gün önce 19 yaşına giren kanat oyuncusu, sadece hücumda değil, savunma görevlerinde de büyük bir efor sarf etti. Özellikle Kylian Mbappe ve Fransızların tehlikeli ataklarını durdurmada taktiksel disiplini kilit rol oynadı.

Rodri, TVE kanalına verdiği röportajda genç futbolcunun profesyonel gelişimine özel bir parantez açtı: "Lamine Yamal fantastik bir oyun sergiledi. Özellikle topsuz alandaki hareketliliği sansasyoneldi ve bize çok yardımcı oldu." Turnuva boyunca sadece bir gol atmış olsa da, Yamal'ın sahadaki verimliliği İspanya'nın finale çıkmasındaki belirleyici faktörlerden biri oldu.

İspanya Milli Takımı şimdi Dünya Kupası şampiyonluğu için final maçına hazırlanıyor. Rodri'nin açıklamaları, final öncesinde hakemlerin dikkatini genç yıldızları sakatlıklardan korumaya çekmek için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.