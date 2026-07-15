Nokia ve NVIDIA yapay zeka tabanlı dünyanın ilk radyo iletişim platformunu geliştirdi

Telekomünikasyon dünyasında büyük bir dönüm noktası yaşandı: Finlandiyalı Nokia, NVIDIA ile iş birliği yaparak yapay zeka (AI) teknolojilerine dayalı dünyanın ilk ticari radyo iletişim platformunu tanıttı. Bu inovasyon, operatörlerin mevcut altyapıyı kullanarak veri iletim kapasitesini önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyor ve küresel ölçekte dijital iletişim kalitesini yeni bir seviyeye taşıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Bu proje, iki dev arasındaki iş birliğinin duyurulmasından sadece on ay sonra hayata geçirildi. Dikkat çekici bir şekilde, bu anlaşma kapsamında NVIDIA, Nokia hisselerinin bir kısmını da satın almıştı. Yeni teknoloji, telekomünikasyon operatörlerinin aynı frekans bandında iletilen veri akışını 2028 yılına kadar iki katına çıkarmasını sağlayacak.

Ağ verimliliği ve 6G'ye doğru bir adım

ixbt.com verilerine göre, yeni ekipmanlar gelecek yıldan itibaren operatörlerin kullanımına sunulacak. Şu anda spektrum kullanım verimliliği yüzde 20 artmış durumda ve 2025 yılında bu oranın yüzde 50'ye ulaşması bekleniyor. Bu durum, mobil iletişim ve internet hızının önemli ölçüde istikrara kavuşmasına katkı sağlayacak.

Yeni teknoloji, üç donanım çözümü ve özel bir yazılımdan oluşuyor; bu da "yapay zekanın fiziksel dünyadaki varlığını genişletmeye" yardımcı oluyor. En önemli husus ise sistemin Open RAN standardıyla uyumlu olmasıdır. Bu, operatörlerin gelecekte henüz tam olarak şekillenmemiş 6G standardına sadece yazılım güncellemesi yaparak geçmelerine olanak tanıyacak.

Nokia Başkan Yardımcısı Justin Hotard, değerli frekans bantlarının verimli kullanılmasının operatörler için yatırımların daha hızlı geri dönüşünü sağlayacağını belirtti. Bu, mobil internet tüketiminin hızla arttığı pazarlar için oldukça önemlidir, çünkü mevcut kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmak maliyetleri düşürür.

Nokia sadece donanım satmakla kalmayıp iş modelini de değiştiriyor. Şirket, genişletilmiş yazılım yeteneklerini abonelik (subscription) modeli üzerinden sunmayı planlıyor. Bu, ağların sürekli olarak en güncel AI algoritmalarıyla güncel tutulmasını sağlayacak.

Bu iş birliğinin sonucu olarak ortaya çıkan teknolojik başarı, sadece iletişim kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda NVIDIA çiplerinin telekomünikasyon sektöründeki konumunu da güçlendiriyor. Gelecekte akıllı telefonlar ve diğer cihazlar üzerinden büyük hacimli verilerin iletilmesinin daha ucuz ve hızlı gerçekleşmesi bekleniyor.