Thomas Tuchel, Lionel Messi tehlikesini nasıl durduracağına dair planını açıkladı

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Thomas Tuchel, Lionel Messi tehlikesini nasıl durduracağına dair planını açıkladı

Dünya Kupası yarı finali öncesinde İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel düşüncelerini paylaştı. Alman çalıştırıcı, Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi'nin yaratabileceği tehlikeyi nasıl durduracaklarına dair net bir plana sahip olduğunu belirtti. Tuchel'e göre "Üç Aslanlar", çeyrek finalde Erling Haaland'ı etkisiz hale getirerek savunma potansiyellerini zaten kanıtladı. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

İngiltere Milli Takımı, çeyrek finalde Norveç engelini aşarken turnuvanın en tehlikeli golcülerinden biri olan Erling Haaland'a neredeyse hiç fırsat tanımadı. Thomas Tuchel, aynı oyun tarzının ve taktik disiplinin Lionel Messi'ye karşı oynanacak maçta da işe yarayacağına inanıyor. Teknik direktör, Arjantinli yıldızın kendine has bir oyun tarzı olmasına rağmen takım savunmasıyla durdurulabileceğini ifade etti.

Taktiksel yaklaşım ve Messi'nin benzersizliği

"Lionel Messi sahaya her çıktığında inanılmaz yeteneklerini sergiliyor. Boş alanları bulma ve beklenmedik durumlar yaratma konusunda bir usta. Onun etrafında cesurca oynamalı ve ona atılacak pas yollarını kapatmalıyız. O, Erling Haaland'dan tamamen farklı bir futbolcu ancak Erling'e karşı nasıl oynadıysak, Messi'ye karşı da uygun bir yol bulacağız", ifadelerini kullandı Tuchel, Goal.com'un haberine göre.

Şu anda 39 yaşında olan Lionel Messi, uluslararası kariyerindeki 206. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Deneyimi ve hala üst düzeyde olması, İngilizler için en büyük baş ağrısı olarak görülüyor. Ancak İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, sadece tek bir oyuncuya odaklanmanın hata olacağını vurguluyor.

Harry Kane'in tarihi başarısı ve takım ruhu

Bayern Münih forveti Harry Kane için bu yarı final özel bir anlam taşıyor. İngiltere formasıyla 121. maçına çıkarak Wayne Rooney (120) ve David Beckham (115) gibi efsaneleri geride bırakan Kane, milli takım tarihinin en çok maça çıkan saha oyuncusu olacak. Kane, kişisel rekorlardan ziyade takım galibiyetinin ve uzun süredir beklenen şampiyonluğun önemine dikkat çekti.

"Sadece Messi'ye karşı değil, bütünleşmiş bir Arjantin Milli Takımı'na karşı sahaya çıkacağız. O dünyanın en iyi futbolcularından biri ancak rakip kadroda başka yetenekli oyuncular da var. Bu benim için çocukluk hayalimin gerçekleşmesi; Dünya Kupası yarı finalinde son şampiyona karşı oynamak", dedi Harry Kane.

İngiltere Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası ve son Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklıklarından sonra nihayet büyük bir turnuvada şampiyon olmayı hedefliyor. Arjantin ile Atlanta'da oynanacak maç, turnuvanın şüphesiz en kritik karşılaşmalarından biri olacak. Tuchel ve öğrencileri, Messi'nin "sihrini" durdurup finale yükselmeye kararlı.

İngiltereArjantinLionel MessiHarry KaneThomas Tuchel
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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