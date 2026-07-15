Jude Bellingham ve Harry Kane'in gölgesinde kalan kahraman: İngiltere'nin yeni motoru

2026 Dünya Kupası maçları belirleyici aşamalarına girerken, İngiltere Milli Takımı'nın yarı finale giden yolunda tüm dikkatler Jude Bellingham ve Harry Kane gibi yıldızların üzerinde. Ancak uzmanlara göre, takımın başarısının arkasında medyanın gözünden kaçan ama sahada büyük bir iş yükünü sırtlanan oyuncular da var. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Real Madrid yıldızı Jude Bellingham ve Bayern Münih golcüsü Harry Kane şu ana kadar altışar gol atarak takımı yarı finale taşıdı. Goal.com'a verdiği röportajda, İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Gary Pallister, bu yıldızların parlaması için zemin hazırlayan "görünmez kahraman" olarak Elliot Anderson'ı özellikle öne çıkardı. Pallister, Manchester City'nin yeni üyesi olan Anderson'ın orta sahada gerçek bir işçi örneği sergilediğini vurguladı.

Orta sahadaki yeni güç

Elliot Anderson, şu anda 116 milyon sterlinlik transfer değeriyle sadece kulüp düzeyinde değil, milli takımda da yerini sağlamlaştırdı. Defansif orta sahadaki güvenli oyunu, top kapma becerisi ve hücum organizasyonlarındaki isabeti, Thomas Tuchel'in takımı için hayati önem taşıyor. Pallister'a göre, tam da Anderson'ın "kirli işleri" üstlenmesi, Bellingham ve Kane'in daha özgür hareket etmesini sağlıyor.

"Muhtemelen bu kişi Anderson. Manchester City ile sözleşme imzalayarak geleceğini garanti altına aldı. Meksika'ya karşı oynanan maçlardaki ve diğer karşılaşmalardaki çalışkanlığı, top kapma mücadelesindeki aktifliği beni hayrete düşürdü. Böylesine yüksek rakımlı bölgelerde, yüksek nem ve kavurucu sıcakta bu kadar büyük bir iş hacmini gerçekleştirmek herkesin harcı değil" diyor Gary Pallister.

İngiltere Milli Takımı, yarı finalde son dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşacak. Lionel Messi önderliğindeki Güney Amerika temsilcisi, unvanını kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Bu kadar yüksek baskılı maçlarda 9 ve 10 numaralı yıldızların yeteneklerinin yanı sıra, Anderson gibi dayanıklılığı yüksek futbolcuların katkısı belirleyici faktör olabilir.

Gary Pallister ayrıca Anderson'ın Manchester United'a transfer olmamasından dolayı biraz üzgün olduğunu, ancak "Kırmızı Şeytanlar"ın bu transfer için ciddi bir girişimde bulunmadığını da ekledi. Her ne olursa olsun, genç orta saha oyuncusu artık İngiltere Milli Takımı'nın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fiziksel kondisyonu ve taktik disiplini, Tuchel'in sistemindeki dengeyi koruyor.

Sonuç olarak, İngiltere'nin şampiyonluk yolculuğunda sadece gollerin değil, orta sahadaki "savaşların" da önemli bir rol oynadığını söylemek gerekir. Eğer Elliot Anderson, Arjantin maçında da yüksek çalışma kapasitesini sergilerse, Bellingham ve Kane'in finale giden yolu daha da aydınlanacaktır.

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