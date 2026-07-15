Futbol tarihindeki en büyük şov: 2026 Dünya Kupası finalinde Super Bowl tarzı devre arası

2026 Dünya Kupası final maçının sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda devasa bir müzikal ve kültürel etkinlik olması bekleniyor. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecek finalde, futbol dünyasında ilk kez Super Bowl tarzı bir şov sergilenecek.

Zamin.uz dünya futbolundaki bu tarihi değişimleri ve yaklaşan şovun detaylarını sunuyor.

Devre arası 15 dakikayı aşacak mı?

Mevcut futbol kurallarına göre, devre arası süresinin 15 dakikayı aşmaması belirlenmiştir. Ancak FIFA'nın yeni girişimi ve planlanan kapsamlı müzik programı nedeniyle bu standart değişebilir.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, sahne ekipmanlarının kurulması ve kaldırılması ile 11 dakikalık müzikal performansı içeren sürecin, devre arası süresini 25-30 dakikaya kadar uzatabileceği belirtiliyor. Şu anda bu konu, yayıncı kuruluşlar ve FIFA arasında hararetli bir şekilde tartışılıyor, çünkü televizyon reklamları ve yayın süresiyle ilgili teknik gereksinimler de bulunuyor.

Sahnede kimler olacak?

Şovun sanat yönetmeni olarak ünlü Coldplay grubunun solisti Chris Martin atandı. Kendisi, yakın zamanda düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda da benzer bir deneyimi başarıyla uygulamıştı.

Final şovunda dünya yıldızlarından oluşan bir "yıldızlar geçidi" sahne alacak:

Madonna, Shakira ve BTS — şovun ana yıldızları (co-headliners).

Justin Bieber — programın bir diğer ana sanatçısı.

Burna Boy ve Gustavo Dudamel — müzikal çeşitliliği sağlayacak.

Ek programlar: PS22 Korosu'nun yanı sıra, çocukların sevdiği karakterler olan «Susam Sokağı» (Sesame Street) ve «Muppet Show» karakterleri de sahnede yer alacak.

Şovun yardım amacı

Bu proje sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda büyük bir sosyal misyonu da içeriyor. Konser, Global Citizen organizasyonu ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek.

Ana hedef: FIFA Global Citizen Education Fund fonu için 100 milyon ABD doları toplamak. Bu fonlar, dünya genelinde çocukların eğitim fırsatlarını genişletmek ve futbol oynamaları için gerekli koşulları yaratmak amacıyla kullanılacak.

Kapanış töreni de ayrı bir şov olacak

Final maçının başlamasından yaklaşık bir buçuk saat önce şampiyonanın resmi kapanış töreni gerçekleştirilecek. Törende Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Hollywood yıldızı Tom Cruise 'un yer alması bekleniyor.

Bu yılki finalin; futbol, müzik ve hayırseverliğin birleştiği, insanlık tarihindeki en büyük gösterilerden biri olması bekleniyor. Futbolseverler 19 Temmuz gününü sabırsızlıkla bekliyor!