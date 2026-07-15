Telegram, alan adını korumak için VPN servisi kanalını kapattı

·2·Teknoloji
Telegram, alan adını korumak için VPN servisi kanalını kapattı

Telegram mesajlaşma uygulaması, siber suçlarla bağlantılı bir VPN servisinin resmi kanalını tamamen sildi. Bu sert önlem, t.me alan adının engellenme riskiyle karşı karşıya kalması nedeniyle alındı. Karadağ'a ait .me alan adı bölgesi operatörü olan Domain.me şirketinin bildirdiğine göre, mesajlaşma uygulamasının ana kısaltma bağlantısı olan bu alan adı, ABD yaptırımları nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Sorun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayınlanan kısıtlamalar listesiyle ilgili. Söz konusu listeye, yasa dışı faaliyet gösteren VPN servisinin Telegram'daki kanal bağlantısı dahil edildi. Sonuç olarak, bu bağlantı t.me alan adını içerdiği için tüm alan adı bölgesi operatör tarafından hizmet dışı bırakıldı.

Siber suçluların favori aracı

Söz konusu olan, 2014 yılından beri faaliyet gösteren ve gizli forumlarda aktif olarak tanıtılan anonim bir VPN servisidir. Bu servis, kullanıcı hareketlerine dair hiçbir günlük (log) tutmaması ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmamasıyla biliniyordu. Tam da bu özellikleri nedeniyle siber suçlular arasında popüler hale gelmişti.

ABD ve Avrupa kolluk kuvvetlerinin verilerine göre, bu servisin altyapısını en az 25 büyük hacker grubu kullandı. Özellikle fidye yazılımı (ransomware) saldırıları düzenleyen gruplar, operasyonlarını gizlemek için bu araca güveniyordu. Mayıs 2024'te FBI ve Avrupa polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucunda bu servisin faaliyetlerine son verilmişti.

Alan adının geri kazanılması

Mesajlaşma yönetimi, yaptırım uygulanan kanalı sildikten sonra Domain.me operatörü t.me alan adının faaliyetini yeniden başlattı. Daha önce, yasaklı kaynağa yönlendiren bir bağlantının varlığı nedeniyle alan adı engellenmişti. Telegram için bu çok kritik bir konu, çünkü t.me alan adı kullanıcılar, kanallar ve botlar için kısa bağlantı sağlamada temel araçtır.

Bu durum, Telegram gibi büyük platformlar için uluslararası yaptırımlara ve yasal gerekliliklere uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu haber önemli, çünkü mesajlaşma uygulaması içindeki birçok servis ve halka açık kanal t.me ön eki üzerinden çalışıyor. Eğer alan adı tamamen engellenseydi, mesajlaşma uygulamasının harici bağlantı sistemi tamamen devre dışı kalabilirdi.

Şu anda Telegram ve t.me alan adı normal modda çalışıyor. Mesajlaşma ekibinin gelecekte benzer durumların tekrarlanmaması için yaptırım listelerindeki içerikleri daha sıkı denetlemesi bekleniyor. ixbt.com verilerine göre, bu tür engellemeler teknoloji devleri ile devletler arası düzenleyici kurumlar arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamasını temsil ediyor.

TelegramVPNSiber SuçYaptırımAlan Adı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yandex ilk kentsel mekanını açıyor: Teknoloji ve kültürün uyumuYandex ilk kentsel mekanını açıyor: Teknoloji ve kültürün uyumuBugün, 14:50Nokia ve NVIDIA yapay zeka tabanlı dünyanın ilk radyo iletişim platformunu geliştirdiNokia ve NVIDIA yapay zeka tabanlı dünyanın ilk radyo iletişim platformunu geliştirdiBugün, 13:53Xiaomi akıllı telefonları için Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümü yayınlandıXiaomi akıllı telefonları için Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümü yayınlandıBugün, 13:26Dikkat: Samsung 870 EVO SSD disklerinin son derece tehlikeli sahte kopyaları ortaya çıktıDikkat: Samsung 870 EVO SSD disklerinin son derece tehlikeli sahte kopyaları ortaya çıktıBugün, 12:52Birleşik Krallık'ta gençler için gece «sokağa çıkma yasağı» getiriliyorBirleşik Krallık'ta gençler için gece «sokağa çıkma yasağı» getiriliyorBugün, 12:29Rusya'da stratejik tesisleri dronlara karşı koruyan Pautina sistemi tanıtıldıRusya'da stratejik tesisleri dronlara karşı koruyan Pautina sistemi tanıtıldıBugün, 11:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi