Telegram, alan adını korumak için VPN servisi kanalını kapattı

Telegram mesajlaşma uygulaması, siber suçlarla bağlantılı bir VPN servisinin resmi kanalını tamamen sildi. Bu sert önlem, t.me alan adının engellenme riskiyle karşı karşıya kalması nedeniyle alındı. Karadağ'a ait .me alan adı bölgesi operatörü olan Domain.me şirketinin bildirdiğine göre, mesajlaşma uygulamasının ana kısaltma bağlantısı olan bu alan adı, ABD yaptırımları nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Sorun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayınlanan kısıtlamalar listesiyle ilgili. Söz konusu listeye, yasa dışı faaliyet gösteren VPN servisinin Telegram'daki kanal bağlantısı dahil edildi. Sonuç olarak, bu bağlantı t.me alan adını içerdiği için tüm alan adı bölgesi operatör tarafından hizmet dışı bırakıldı.

Siber suçluların favori aracı

Söz konusu olan, 2014 yılından beri faaliyet gösteren ve gizli forumlarda aktif olarak tanıtılan anonim bir VPN servisidir. Bu servis, kullanıcı hareketlerine dair hiçbir günlük (log) tutmaması ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmamasıyla biliniyordu. Tam da bu özellikleri nedeniyle siber suçlular arasında popüler hale gelmişti.

ABD ve Avrupa kolluk kuvvetlerinin verilerine göre, bu servisin altyapısını en az 25 büyük hacker grubu kullandı. Özellikle fidye yazılımı (ransomware) saldırıları düzenleyen gruplar, operasyonlarını gizlemek için bu araca güveniyordu. Mayıs 2024'te FBI ve Avrupa polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucunda bu servisin faaliyetlerine son verilmişti.

Alan adının geri kazanılması

Mesajlaşma yönetimi, yaptırım uygulanan kanalı sildikten sonra Domain.me operatörü t.me alan adının faaliyetini yeniden başlattı. Daha önce, yasaklı kaynağa yönlendiren bir bağlantının varlığı nedeniyle alan adı engellenmişti. Telegram için bu çok kritik bir konu, çünkü t.me alan adı kullanıcılar, kanallar ve botlar için kısa bağlantı sağlamada temel araçtır.

Bu durum, Telegram gibi büyük platformlar için uluslararası yaptırımlara ve yasal gerekliliklere uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu haber önemli, çünkü mesajlaşma uygulaması içindeki birçok servis ve halka açık kanal t.me ön eki üzerinden çalışıyor. Eğer alan adı tamamen engellenseydi, mesajlaşma uygulamasının harici bağlantı sistemi tamamen devre dışı kalabilirdi.

Şu anda Telegram ve t.me alan adı normal modda çalışıyor. Mesajlaşma ekibinin gelecekte benzer durumların tekrarlanmaması için yaptırım listelerindeki içerikleri daha sıkı denetlemesi bekleniyor. ixbt.com verilerine göre, bu tür engellemeler teknoloji devleri ile devletler arası düzenleyici kurumlar arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamasını temsil ediyor.