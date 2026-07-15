Eski SpaceX mühendisi uzay endüstrisinde devrim yaratmayı hedefliyor: Senra projesine 65 milyon dolar yatırım yapıldı

SpaceX'in eski mühendisi Jordan Black tarafından kurulan Senra girişimi, roket ve uçaklar için elektrik kablolama sistemlerinin üretimini modernize etmek amacıyla 65 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu proje, on yıllardır değişmeyen ve hala manuel işçiliğe dayanan karmaşık kablo sistemlerini (wire harnesses) dijitalleştirmeyi hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Elektrik kablolama sistemi, bir roket, uçak, otomobil veya uydunun tüm elektronik parçalarını birbirine bağlayan bir tür "sinir sistemi" olarak kabul edilir. TechCrunch'ın haberine göre, bu sektör hala "Soğuk Savaş" dönemi teknolojileri seviyesinde kalmış durumda. Günümüzde uzay araçları için kablolar hala ahşap masalar üzerinde, deneyimli ustalar tarafından elle monte ediliyor.

Jordan Black, SpaceX'te Starship roketinin üretim sürecini ölçeklendirmekle uğraşırken, kablolama sisteminin en büyük darboğaz olduğunu fark etti. Ona göre, dünya genelindeki birçok fabrikada süreçler otomatikleştirilmemiş durumda ve bu durum hata riskini artırıyor. Senra girişimi, tam da bu boşluğu doldurmak için Amp adında özel bir yazılım platformu geliştirdi.

Kalite kontrol ve dijital ikizler

Yeni teknoloji, üretimin her aşamasını dijitalleştiriyor. Sistem, bir "dijital ikiz" oluşturarak teknik personele rehberlik ediyor ve malzeme tüketimini kontrol ediyor. Bu, uzay endüstrisinde en küçük hatanın bile felakete yol açabileceği koşullarda son derece önemlidir.

Örneğin, 2023 yılında Boeing'in Starliner uzay aracında kablolama sisteminin yanıcı bantla sarıldığı tespit edilmişti. Bu hata, tüm projenin durdurulmasına ve tüm kabloların yeniden döşenmesine neden olmuş, sonuç olarak şirket milyonlarca dolar zarar etmişti. Senra'nın sunduğu otomatik yazılım, insan faktöründen kaynaklanan bu tür hataları sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

Yatırım turuna Lowercarbon, Interlagos, Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz gibi büyük risk sermayesi fonları katıldı. Bu fonlar, üretim kapasitesini genişletmek ve savunma sanayii siparişlerini karşılamak için kullanılacak. Şirketin mevcut müşterileri arasında denizaltı, uydu ve kara askeri araçları üreticileri bulunuyor.

Elon Musk prensibi: Otomasyon — son aşama

Jordan Black, çalışma tarzında SpaceX kurucusu Elon Musk'ın "otomasyon, en son aşama olmalıdır" prensibini benimsiyor. Önce süreçleri standartlaştırmak ve sağlam bir temel oluşturmak gerekiyor, ancak ondan sonra robotları dahil etmek mümkün. Şimdilik robotlar, hassas kablolarla çalışmada insan eli kadar beceriye sahip değil.

Senra şirketi sadece teknolojiye değil, aynı zamanda personel eğitimine de odaklanıyor. ABD'de federal sertifikaya sahip tek kablolama sistemi eğitim programını başlattılar. Bu durum, uzay ve savunma sanayiinde yüksek kaliteli ürün tedarikini garanti ediyor.

Bu projenin başarısı, uzay uçuş maliyetlerini düşürmeye ve teknik ekipmanların montaj hızını artırmaya hizmet edecek. Eğer eskiden büyük roketler yılda birkaç adet üretiliyorsa, yeni yaklaşımla bu rakamı yüzlerce birime çıkarma imkanı doğuyor.