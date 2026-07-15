Zlatan Ibrahimovic'ten İspanya ve Rodri yorumu: Bugün futbol kazandı

·47·Spor
Zlatan Ibrahimovic'ten İspanya ve Rodri yorumu: Bugün futbol kazandı

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'ya karşı aldığı net galibiyetle finale yükseldi. Dallas'taki stadyumda oynanan bu karşılaşma, sadece sonucuyla değil, "La Roja"nın sergilediği üst düzey futbolla da taraftarların dikkatini çekti. Futbol dünyasının efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic de maçın ardından görüşlerini paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İsveçli eski golcü, İspanya'nın oyun tarzına övgüler yağdırarak sahada gerçek futbolun hakim olduğunu belirtti. Ibrahimovic'e göre, Luis de la Fuente'nin öğrencileri maçın ilk dakikasından sonuna kadar kontrolü ellerinde tuttular. FOX Sports'a konuşan Ibrahimovic, İspanya'nın galibiyetini "futbolun zaferi" olarak nitelendirdi.

Rodri — İspanya'nın oyun kalbi

Zlatan Ibrahimovic, açıklamaları sırasında Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'ye özel bir parantez açtı. İspanyol ön liberoyu "yetenekli ve inanılmaz" bir oyuncu olarak tanımladı. Rodri, sahanın her noktasında aktif rol alarak Fransızların ataklarını kesmede ve kendi takımının hücumlarını organize etmede kilit rol oynadı.

"Rodri hakkında konuşmadan geçemem, bugün her yerdeydi. Ne harika bir maç, ne muazzam bir oyuncu! Genellikle yeterince takdir edilmeyen oyuncular kategorisine giriyor ancak bu maçta tek kelimeyle muhteşemdi. Bugün gerçek futbol kazandı," ifadelerini kullandı Ibrahimovic.

İspanya, geleneksel topa sahip olma ve yüksek pres anlayışına geri döndüğünü gösterdi. Fransız yıldızlar, Luis de la Fuente'nin takımının ritmik pasları ve durmak bilmeyen hareketliliği karşısında çaresiz kaldı. Goal.com'un aktardığına göre, İspanya'nın her hamlesi net bir plana ve kazanma arzusuna dayanıyordu.

Finale giden cesur adım

Ibrahimovic'in analizine göre, İspanyol oyuncular her ikili mücadeleyi kazanmak istediler ve ekstra efor sarf etmekten kaçınmadılar. Buna karşılık Fransa, yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen rakibinin taktik disiplinine karşı çözüm üretemedi. İspanyolların her pasında bir amaç ve özgüven hissedilirken, Fransızlarda bu eksikti.

İspanya artık tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmak için en büyük aday haline geldi. 2010 yılındaki başarılarını tekrarlamayı hedefliyorlar. "La Roja", finalde İngiltere ve Arjantin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu galibiyet, İspanya'nın dünya futbolunun zirvesine dönüş yolunda attığı önemli bir adım oldu. Rodri ise takımın taktiksel şemasındaki en kritik halka olmaya devam ediyor. Taraftarlar ve uzmanlar, finalde İspanya'nın bu çekici futbolunun rakibine karşı nasıl bir sonuç vereceğini merakla bekliyor.

İspanyaRodriZlatan IbrahimovicDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Scaloni eleştirilere yanıt verdi: Arjantin hala ayakta...Scaloni eleştirilere yanıt verdi: Arjantin hala ayakta...Bugün, 16:59Lionel Messi durdurulamaz bir güç: Arjantin ve İngiltere arasındaki yarı final öncesi uyarıLionel Messi durdurulamaz bir güç: Arjantin ve İngiltere arasındaki yarı final öncesi uyarıBugün, 16:56Kylian Mbappe mağlubiyeti kabul etti: “Futbol kimseyi beklemez”Kylian Mbappe mağlubiyeti kabul etti: “Futbol kimseyi beklemez”Bugün, 16:56Michael Owen İngiltere Milli Takımı kanat oyuncularını eleştirdi: Beklenen performansı sergileyemiyorlarMichael Owen İngiltere Milli Takımı kanat oyuncularını eleştirdi: Beklenen performansı sergileyemiyorlarBugün, 16:55Jasurbek Jaloliddinov Navbahor'da: "Şahinler"e yeni bir güç...Jasurbek Jaloliddinov Navbahor'da: "Şahinler"e yeni bir güç...Bugün, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forvetiSir Geoff Hurst: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forvetiBugün, 16:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı