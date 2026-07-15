Zlatan Ibrahimovic'ten İspanya ve Rodri yorumu: Bugün futbol kazandı

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'ya karşı aldığı net galibiyetle finale yükseldi. Dallas'taki stadyumda oynanan bu karşılaşma, sadece sonucuyla değil, "La Roja"nın sergilediği üst düzey futbolla da taraftarların dikkatini çekti. Futbol dünyasının efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic de maçın ardından görüşlerini paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İsveçli eski golcü, İspanya'nın oyun tarzına övgüler yağdırarak sahada gerçek futbolun hakim olduğunu belirtti. Ibrahimovic'e göre, Luis de la Fuente'nin öğrencileri maçın ilk dakikasından sonuna kadar kontrolü ellerinde tuttular. FOX Sports'a konuşan Ibrahimovic, İspanya'nın galibiyetini "futbolun zaferi" olarak nitelendirdi.

Rodri — İspanya'nın oyun kalbi

Zlatan Ibrahimovic, açıklamaları sırasında Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri 'ye özel bir parantez açtı. İspanyol ön liberoyu "yetenekli ve inanılmaz" bir oyuncu olarak tanımladı. Rodri, sahanın her noktasında aktif rol alarak Fransızların ataklarını kesmede ve kendi takımının hücumlarını organize etmede kilit rol oynadı.

"Rodri hakkında konuşmadan geçemem, bugün her yerdeydi. Ne harika bir maç, ne muazzam bir oyuncu! Genellikle yeterince takdir edilmeyen oyuncular kategorisine giriyor ancak bu maçta tek kelimeyle muhteşemdi. Bugün gerçek futbol kazandı," ifadelerini kullandı Ibrahimovic.

İspanya, geleneksel topa sahip olma ve yüksek pres anlayışına geri döndüğünü gösterdi. Fransız yıldızlar, Luis de la Fuente'nin takımının ritmik pasları ve durmak bilmeyen hareketliliği karşısında çaresiz kaldı. Goal.com'un aktardığına göre, İspanya'nın her hamlesi net bir plana ve kazanma arzusuna dayanıyordu.

Finale giden cesur adım

Ibrahimovic'in analizine göre, İspanyol oyuncular her ikili mücadeleyi kazanmak istediler ve ekstra efor sarf etmekten kaçınmadılar. Buna karşılık Fransa, yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen rakibinin taktik disiplinine karşı çözüm üretemedi. İspanyolların her pasında bir amaç ve özgüven hissedilirken, Fransızlarda bu eksikti.

İspanya artık tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmak için en büyük aday haline geldi. 2010 yılındaki başarılarını tekrarlamayı hedefliyorlar. "La Roja", finalde İngiltere ve Arjantin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu galibiyet, İspanya'nın dünya futbolunun zirvesine dönüş yolunda attığı önemli bir adım oldu. Rodri ise takımın taktiksel şemasındaki en kritik halka olmaya devam ediyor. Taraftarlar ve uzmanlar, finalde İspanya'nın bu çekici futbolunun rakibine karşı nasıl bir sonuç vereceğini merakla bekliyor.