Habib İspanya galibiyetinden sonra kimi tebrik etti?

UFC efsanesi Habib Nurmagomedov, Dünya Kupası 2026 yarı finalinde İspanya'nın Fransa karşısında aldığı galibiyetten sonra takım arkadaşı Zubaira Tukhugov'u tebrik etti. İspanya milli takımı taraftarı olarak bilinen Tukhugov, “La Roja”nın 2-0'lık galibiyetiyle finale yükselmesinin sevincini yaşadı.

Habib'den İspanya taraftarlarına tebrik

Nurmagomedov, sosyal medyada İspanya'nın finale çıkmasına ilişkin bir paylaşım yaparak takım arkadaşı Zubaira Tukhugov'dan özel olarak bahsetti.

Habib, “Kardeşimizi ve İspanya milli takımını destekleyen tüm taraftarları tebrik ederim. Gerçekten üst düzey bir futbol sergilediler” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, futbol dünyasındaki büyük maçların sadece futbolcular ve taraftarların değil, diğer spor yıldızlarının da ilgi odağında olduğunu gösterdi.

Tukhugov için özel bir gece

Zubaira Tukhugov, UFC hayranları tarafından yakından tanınıyor. Habib'in ekibinin bir üyesi olarak bilinen Tukhugov, bu kez futbol tutkusuyla dikkatleri üzerine çekti.

İspanya'nın Fransa karşısındaki galibiyeti Tukhugov için kişisel bir mutluluk kaynağı oldu. Habib'in onu tebrik etmesi ise bu durumu daha da ilgi çekici kıldı.

Sporda bazen takım arkadaşlığı sadece oktagon veya spor salonuyla sınırlı kalmıyor. Futbol gecesinde de “kardeşçe” bir tebrik yerini buldu.

İspanya gerçekten üst düzey bir performans sergiledi

İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Reuters'in haberine göre, Mikel Oyarzabal penaltıdan perdeyi açarken, Pedro Porro ikinci golü kaydederek İspanya'yı finale taşıdı.

“La Roja”, bu maçta top kontrolü, yüksek pres ve savunma disiplini ile Fransa'nın ana hücum silahlarını etkisiz hale getirdi.

Maç Sonuç İspanya — Fransa 2:0 Goller Oyarzabal, Pedro Porro Sonuç İspanya finalde Finaldeki rakip Arjantin — İngiltere maçının galibi

Habib daha önce de İspanya'yı övmüştü

Bu, Habib'in İspanyol futboluna ilk ilgisi değil. Daha önce de İspanya milli takımı hakkında olumlu görüşler bildirmiş ve bu takımı turnuvanın en güçlü adaylarından biri olarak göstermişti.

İspanya'nın Fransa'ya karşı sergilediği oyun bu düşünceyi bir kez daha pekiştirdi. Takım, favorilerden birine karşı gürültüsüz ama oldukça güvenli bir galibiyet aldı.

Finalde rakip kim olacak?

İspanya finalde Arjantin — İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.

Bu yarı final maçı 15 Temmuz'da oynanacak. Kazanan takım, 19 Temmuz'da Dünya Kupası 2026 şampiyonluğu için İspanya'nın karşısına çıkacak.

Eğer Arjantin finale çıkarsa, İspanya Lionel Messi önderliğindeki son şampiyonla oynayacak. Eğer İngiltere kazanırsa, finalde Avrupa futbolunun bir başka büyük düellosu yaşanacak.

Oktagondan futbola uzanan sevinç

Habib Nurmagomedov'un tebriği, bu galibiyetin sadece İspanya taraftarlarında değil, tüm spor dünyasında yankı uyandırdığını gösterdi.

Fransa karşısındaki 2-0'lık galibiyet İspanya'yı finale taşıdı. Zubaira Tukhugov için ise bu gece, takımına olan tutkusuyla hatırlanacak bir olay haline geldi.

Şimdi asıl soru şu: Habib'in tebrik ettiği İspanya, finalde de aynı üst düzey futbolu sergileyebilecek mi?