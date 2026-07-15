Sir Geoff Hurst: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forveti

·32·Spor
Sir Geoff Hurst: Harry Kane İngiltere tarihinin en iyi forveti

İngiliz futbolunun yaşayan efsanesi ve 1966 Dünya Kupası kahramanı Sir Geoff Hurst, milli takımın mevcut kaptanı Harry Kane hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Hurst, Bayern Münih forvetinin istatistikleri ve liderlik özellikleriyle, altın dönem yıldızları da dahil olmak üzere ülke tarihindeki tüm seleflerini geride bıraktığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile oynanacak kritik maç öncesinde İngiltere Milli Takımı'nın resmi sitesine röportaj veren efsanevi eski futbolcu, Kane'i İngiltere'nin tüm zamanların en iyi golcüsü (GOAT) olarak nitelendirdi. Hurst'e göre Harry Kane, sadece gol sayısı bakımından değil, oyun kalitesi açısından da rakipsiz.

"Onun attığı gol sayılarını geçmek çok zor olacak, bu yüzden onu İngiltere'nin en iyisi olarak tanımlardım. Kane'in istatistikleri inanılmaz; yer aldığı maçlarda ve özellikle bu turnuvada gördüğümüz gibi, en kritik anlarda takımı kurtarıyor," dedi Geoff Hurst.

Liderlik ve Bobby Moore ile kıyaslama

Hurst, Kane'i eski takım arkadaşı ve efsanevi kaptan Bobby Moore ile kıyasladı. Ona göre Harry Kane, saha içinde ve dışında takımı birleştirebilen gerçek bir lider. Bu özelliğin, Thomas Tuchel yönetimindeki takım için belirleyici bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

"Liderliği çok net bir şekilde görülüyor. Maç sonrasında oyuncularla konuşması ve onları motive etmesi çok önemli. Kane sadece futbolda değil, hayatta da örnek bir kişilik. Tıpkı Bobby Moore gibi bir karaktere sahip," diyor 1966 finalinde hat-trick yapan tek İngiliz futbolcu.

Hurst ayrıca takımın teknik direktörü Thomas Tuchel'e de değindi. Tarihte henüz hiçbir yabancı teknik direktör yönetimindeki takım Dünya Kupası'nı kazanamamış olsa da, Hurst Alman çalıştırıcının hazırlık sürecinin ve takımda yarattığı atmosferin bu geleneği bozacağına inanıyor.

Röportaj sırasında Hurst, takım içindeki sağlıklı ortamı Real Madrid yıldızı Jude Bellingham örneğiyle açıkladı. Çeyrek finalden sonra Tuchel'in eleştirisine Bellingham'ın verdiği esprili yanıt efsanevi forveti etkiledi. Hurst'e göre, bu güven ve özgürlük ortamı takımın şampiyonluğa giden yolda attığı önemli bir adım.

Harry KaneİngiltereDünya KupasıThomas TuchelFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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