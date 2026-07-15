Kylian Mbappe mağlubiyeti kabul etti: “Futbol kimseyi beklemez”

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 0-2 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti. Maçın ardından Kylian Mbappe takım planının işlemediğini açıkça kabul etti ve ağır mağlubiyetten ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

“Kendi oyunumuzu sergileyemedik”

Mbappe'ye göre, Fransa'nın İspanya'ya karşı oynadığı maçta taktiksel, teknik ve genel oyun seviyesi açısından beklenen futbolu ortaya koyamadı.

“Dünya Kupası yarı finalinde görevini tam olarak yerine getirmezsen kazanamazsın” dedi Fransa'nın lideri.

Bu, Fransa'nın mağlubiyet sonrası yaptığı en net değerlendirme oldu. Çünkü Didier Deschamps'ın takımı, İspanya karşısında sadece skor olarak değil, oyun olarak da geride kaldı.

Plan vardı ama işlemedi

Fransa'nın temel amacı İspanya'ya sahanın ilerisinde pres yapmaktı. Mbappe'nin belirttiğine göre, takım rakibi önde karşılayıp baskı altına almalı ve “La Roja”nın yavaş, kontrollü ritmine girmesine izin vermemeliydi.

Ancak bu plan gerçekleşmedi.

İspanya topu rahatça çevirdi, merkezde üstünlük kurdu ve Fransa'yı kendi oyunundan kopardı. Guardian da Mbappe'nin, Fransa'nın yüksek pres planını uygulayamadığını söylediğini aktardı.

Fransa'nın planı Uygulamada ne oldu? İspanya'ya yüksek presle baskı kurmak baskı yeterince işlemedi Rakibin ritmini bozmak İspanya oyunu kontrol etti Merkezde dengeli mücadele Fransa çoğu pozisyonda geride kaldı Finale çıkmak takım yarı finalde elendi

İspanya neden tehlikeliydi?

Mbappe, İspanya'yı oyunu kontrol etme konusunda Fransa'dan daha güçlü olarak değerlendirdi. Bu yarı finalde belirleyici olan tam da bu farktı.

İspanya, Fransa'ya hızlı hücuma çıkması için fazla alan bırakmadı. Topu kaybettiğinde ise hemen baskı uygulayarak Mbappe ve arkadaşlarının oyuna tam anlamıyla girmesini engelledi.

Fransa ise en güçlü silahları olan hız ve bireysel yetenekten tam anlamıyla faydalanamadı. Sonuç olarak ne Mbappe, ne Dembele, ne de Olise maçın kaderini değiştirecek düzeyde tehlike yaratabildi.

“Hedefimiz finale çıkmak ve tarih yazmaktı”

Mbappe, Fransa için bu mağlubiyetin ne kadar ağır olduğunu gizlemedi. Takımın ana hedefinin finale çıkmak ve tarih yazmak olduğunu vurguladı.

Fransa son yıllarda Dünya Kupalarında her zaman favoriler arasında yer alıyor. Bu nedenle yarı finalde elenmek, takım için sıradan bir sonuç değil, büyük bir fırsatın kaçırılması olarak görülüyor.

“Şu an tüm takım çok üzgün, oyuncuların hayal kırıklığını kelimelerle tarif etmek zor” dedi Mbappe.

Mağlubiyeti de başı dik karşılamak

Fransa'nın lideri, mağlubiyetten sonra bile takımın dağılmaması gerektiğini söyledi. Ona göre galibiyet nasıl karşılanıyorsa, mağlubiyet de öyle karşılanmalıdır.

Bu, Mbappe'nin kaptan olarak verdiği önemli bir mesajdı. Hakem, şans veya dış etkenlerin arkasına saklanmadı. Aksine, Fransa'nın görevini yerine getiremediğini açıkça ifade etti.

Futbolda bu tür itiraflar önemlidir. Çünkü büyük takımlar mağlubiyeti bahanelerle değil, analizlerle aşar.

“Futbol kimseyi beklemez”

Mbappe'nin en çarpıcı sözü buydu: Futbol kimseyi beklemez.

Bu ifade hem Fransa hem de Mbappe için acı bir gerçek. Bir turnuva bitti ama yeni bir sayfa açılmalı. Takım bu mağlubiyeti geride bırakmalı, dinlenmeli ve yeni hedeflere hazırlanmalı.

Guardian da Mbappe'nin, Fransa'nın bu başarısızlığı geride bırakıp ders çıkarması gerektiğini söylediğini yazdı.

Fransa için şimdi ne değişecek?

İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin Fransa'da büyük analizlere yol açacağı kesin. Sorular çok: Takım neden pres yapamadı? Merkezde rakibe neden özgürlük tanındı? Liderler neden yarı finalde sorumluluk alamadı?

Bu soruların cevapları Deschamps'ın ekibi, futbolcular ve federasyon için önemli olacak. Çünkü Fransa büyük bir potansiyele sahip, ancak İspanya maçı bu potansiyelin her zaman sonuca dönüşmediğini gösterdi.

İspanya finalde, Fransa ise değerlendirme aşamasında

İspanya finale yükseldi. Fransa ise turnuvayı ağır bir ruhsal darbeyle noktalamak üzere.

Mbappe ise mağlubiyetten sonra bile bir lidere yakışır şekilde konuştu: kabul etti, açıkladı, bahane aramadı ve ileriye bakmak gerektiğini söyledi.

Şimdi asıl soru şu: Fransa bu mağlubiyetten gerçek bir ders çıkaracak mı, yoksa büyük bir nesil daha büyük bir fırsatı kaçırmasıyla mı hatırlanacak?