Xiaomi güvenlikte yeni bir seviyeye ulaştı: yanmayan ve aşırı ısınmayan taşınabilir batarya

Çinli teknoloji devi Xiaomi, taşınabilir şarj cihazları pazarında devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attı. Şirket, yeni nesil, yüksek güvenlik standartlarını karşılayan ilk taşınabilir bataryasını tanıttı. Bu cihaz, ekstrem koşullarda dahi yanmaması ve patlamamasıyla dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Xiaomi Power Bank 20000 22.5W olarak adlandırılan bu model, Çin'in taşınabilir şarj cihazları için yürürlüğe koyduğu yeni ulusal güvenlik standartlarına tam uyum sağlayan ilk üründür. Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni cihaz 22 Temmuz'dan itibaren Çin pazarlarında yaklaşık 22 ABD doları (149 yuan) fiyatla satışa sunulacak.

Cihazın temel özelliği iç yapısında gizli: mühendisler tek bir büyük batarya yerine her biri 10 000 mAh kapasiteye sahip iki ayrı batarya kullanmışlar. Bu yaklaşım sadece güç dağılımını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihazın genel güvenlik seviyesini de önemli ölçüde artırıyor. Toplam 20 000 mAh kapasiteye sahip power bank, 22,5 W güçle şarj etme imkanı sunuyor.

Ekstrem testler ve dayanıklılık

Xiaomi, bu modelin güvenilirliğini kanıtlamak için onu bir dizi zorlu testten geçirdi. Üretici, batarya gövdesinin 4 mm çapında bir iğne ile delindiğinde bile yanmadığını belirtiyor. Bu durum lityum iyon bataryalar için en tehlikeli senaryolardan biri olsa da, yeni teknoloji bu riski ortadan kaldırmış durumda.

Bunun yanı sıra cihaz, aşağıdaki testlerden başarıyla geçmiştir:

135 °C'ye kadar yüksek sıcaklık etkisinde kararlı çalışma;

Normal voltajın 1,3 katı üzerinde aşırı şarj;

Yaklaşık 1,3 ton ağırlığında baskı altında sıkıştırma;

300 döngüden oluşan uzun süreli kullanım (yıpranma) testi.

Teknik açıdan cihaz, modern ihtiyaçları tam olarak karşılıyor. Gövdesinde bir adet USB-A ve iki adet USB-C portu bulunuyor, bu da kullanıcılara aynı anda birden fazla cihazı şarj etme imkanı tanıyor. Ayrıca, özel entegre kablo kullanım kolaylığını daha da artırıyor.

Akıllı yönetim fonksiyonları sayesinde kullanıcılar bataryanın mevcut durumunu kontrol edebilir ve pil sağlığı hakkında bilgi alabilirler. Bu tür inovasyonlar, Xiaomi ürünlerinin sadece uygun fiyatlı değil, aynı zamanda uluslararası güvenlik standartlarına uygun güvenilir bir marka olma konumunu güçlendiriyor.