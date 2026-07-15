Oak girişimi siber güvenlikte yeni bir dönem başlatıyor: AI ajanları kontrol altına alınıyor

İsrailli tanınmış girişimci Shai Morag tarafından kurulan Oak girişimi, uzun süren gizliliğin ardından faaliyetlerini kamuoyuna duyurdu. Şirket, yapay zeka (AI) ajanları ve dijital ortamda kimlik yönetimi (identity management) ile ilgili karmaşık sorunları çözmek için 60 milyon dolar yatırım topladı. Bu proje, modern kurumsal sistemlerde insanlar ve makineler arasındaki güvenlik sınırlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde geleneksel kimlik doğrulama araçları, bulut teknolojileri döneminde oluşturulan sistemler bile, AI ajanlarının yoğun girişi karşısında yetersiz kalıyor. Oak kurucularına göre, yapay zeka sistemlerinin şirket verilerine erişim hakkına sahip olması, siber saldırganlar için yeni zafiyetler yaratıyor. TechCrunch yayınına göre girişim, tam da bu boşluğu doldurmak için tek bir kontrol platformu geliştirdi.

Eski sistemlerden vazgeçme zamanı geldi

Oak platformu, geleneksel IAM (Identity and Access Management) sistemlerinden farklı olarak "AI-native" bir yaklaşıma dayanıyor. Bu, sistemin hangi uygulamayı kimin ve hangi amaçla kullandığını gerçek zamanlı olarak takip ettiği anlamına geliyor. Eğer bir çalışan veya AI ajanı kendisine verilen izinleri uzun süre kullanmazsa veya şüpheli bir hareket gerçekleştirirse, sistem otomatik olarak erişim hakkını iptal ediyor.

Şirket kurucu ortağı Tal Marom, ürünü oluşturmadan önce 100'den fazla siber güvenlik direktörü (CISO) ile istişare edildiğini belirtiyor. Araştırmalar, birçok kurumda izinleri denetleme sürecinin hala manuel olarak veya belirli periyotlarla yapıldığını gösterdi. Bu durum, risklere karşı hızlı müdahale edilmesini engelliyor.

Oak girişiminin başarısı, lideri Shai Morag'ın deneyimiyle de yakından ilgili. Siber güvenlik alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Morag, daha önce Secdo ve Ermetic gibi projelerini sırasıyla Palo Alto Networks ve Tenable şirketlerine yüz milyonlarca dolara satmıştı. Morag'a göre, yeni girişimin amacı en başından itibaren pazarda bir "dev" olarak konumlanmaktır.

Şu anda 50 kişilik bir ekibe sahip olan Oak, ABD pazarındaki yerini sağlamlaştırmak için aktif olarak yeni çalışanlar işe alıyor. 60 milyon dolarlık yatırım turu, Accel, CRV ve Greylock Partners gibi prestijli risk sermayesi fonları tarafından desteklendi. Bu fonlar, ağırlıklı olarak Ar-Ge çalışmalarını genişletmek ve ürünü küresel ölçekte uygulamaya koymak için kullanılacak.

Dijital ekonomisi gelişmekte olan ülkeler için bu tür siber güvenlik çözümleri, yerel büyük bankalar ve teknoloji şirketleri için de oldukça önemlidir. AI ajanlarının iş süreçlerine entegrasyonu, güvenliğin yeni bir seviyeye taşınmasını zorunlu kılıyor; Oak gibi platformların bu konuda güvenilir bir kalkan olması bekleniyor.