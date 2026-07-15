Michael Owen İngiltere Milli Takımı kanat oyuncularını eleştirdi: Beklenen performansı sergileyemiyorlar

İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Michael Owen, 2026 Dünya Kupası yarı finalinin eşiğindeki "Üç Aslan" kadrosunda yer alan kanat oyuncularının performansından memnun olmadığını dile getirdi. Owen'a göre, takımın hücum hattındaki kanat oyuncuları kendilerinden beklenen yüksek verimliliği gösteremiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

GOAL'e verdiği röportajda Owen; Marcus Rashford, Bukayo Saka, Anthony Gordon ve Noni Madueke gibi oyuncuların performanslarını analiz etti. Thomas Tuchel yönetimindeki takımda bu dörtlüden hiçbiri henüz yerini sağlamlaştırıp istikrarlı bir oyun ortaya koyamadı. Özellikle turnuva öncesi ana güç olarak görülen kanat oyuncularının beklenen sonucu verememesi uzmanların eleştirilerine neden oluyor.

Temel sorunlar: Sakatlıklar ve istikrarsızlık

Premier League şampiyonu olarak turnuvaya gelen Bukayo Saka, fiziksel sorunları nedeniyle altı maçın sadece ikisinde ilk 11'de sahaya çıkabildi. Diğer maçlarda ise yedekten dahil olmak zorunda kaldı. Onun yerini doldurması beklenen Noni Madueke ise taraftarlar ve uzmanlar tarafından "kopuk ve ilham vermeyen" oyunu nedeniyle eleştiriliyor.

Barcelona'ya kiralanan Marcus Rashford da Hırvatistan'a karşı oynanan ilk maçtaki golünden sonra bir daha varlık gösteremedi. Owen, transfer dedikodularının ve Manchester United ile ilgili durumların oyuncunun dikkatini dağıttığını vurguladı. Gordon da sol kanatta en iyi formundan uzak görünüyor.

Takımın gerçek gücü nerede?

"Bu Dünya Kupası öncesinde Harry Kane'in arkasındaki üç hücum oyuncusunun en güçlü yanımız olacağını düşünmüştüm. Ancak pratikte böyle olmadı. Şu ana kadar takımı Harry Kane ve Jude Bellingham sırtlıyor," diyor Michael Owen.

Eski forvete göre, kanat oyuncularının sürekli rotasyona tabi tutulması onlara taze bir güçle sahaya çıkma imkanı veriyor. Ancak buna rağmen gol yollarında ve asist konusunda yeterince katkı sağlamıyorlar. Owen'a göre, İngiltere şampiyonluk istiyorsa kanat oyuncularının performanslarını ciddi şekilde artırmaları şart.

İngiltere Milli Takımı her zaman büyük turnuvaların favorisi olduğu için bu analiz futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Thomas Tuchel'in yarı final maçlarında Bukayo Saka'ya mı güveneceği yoksa Madueke-Gordon ikilisini denemeye devam mı edeceği zamanla belli olacak. Şimdilik takımın ana silahı merkez forvet ve orta saha hattı olmaya devam ediyor.