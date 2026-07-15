Lionel Messi durdurulamaz bir güç: Arjantin ve İngiltere arasındaki yarı final öncesi uyarı

Dünya Kupası yarı finali kapsamında oynanacak Arjantin ve İngiltere arasındaki karşılaşma, sadece iki dev takımın mücadelesi değil, aynı zamanda futbol dünyasının en büyük yıldızı Lionel Messi ile İngiliz savunması arasındaki bir düelloya dönüşüyor. Bu tarihi maç öncesinde uzmanlar ve eski futbolcular, İngiltere milli takımını beklenen tehlikeye karşı uyarıyor. Özellikle Messi'nin eski takım arkadaşı Federico Fernandez, sekiz kez Altın Top sahibi oyuncuyu durdurmanın neredeyse imkansız bir görev olduğunu vurguluyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Federico Fernandez'e göre Lionel Messi, sahada her türlü taktiksel şemayı bozabilecek kapasiteye sahip. talkSPORT'a verdiği röportaja göre, son 20 yılda dünyanın tüm teknik direktörleri Messi'yi etkisiz hale getirmenin yolunu aradı ancak çoğu başarısız oldu. Fernandez, antrenmanlarda bile Messi'ye karşı oynamaktan kaçındığını, çünkü hareketlerinin tahmin edilemez olduğunu belirtti.

Taktiksel mücadele: Thomas Tuchel ve planları

İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel ise duruma biraz daha farklı yaklaşıyor. Alman uzman, Messi'nin yeteneğini kabul ederken takımının savunma potansiyeline güveniyor. Tuchel, bir önceki turda Erling Haaland gibi tehlikeli bir forveti durdurabildiklerini hatırlatarak, Arjantin kaptanına karşı da uygun bir direnç gösterilebileceğini ifade etti.

“Her seferinde farklı yöntemlerle maçın kaderini belirlemesi hayret verici. Boş alanları ve gerekli anları bulabiliyor. Onun etrafında cesurca hareket etmeli ve ona atılacak pasları kesmeliyiz. Lionel Messi, Erling Haaland'dan farklı ama bu konuda bir planımız var,” dedi Tuchel. Goal.com'un haberine göre, İngiliz kampında Messi'ye karşı adam adama savunma uygulanması konusu da değerlendiriliyor.

Takım oyunu mu yoksa bireysel yetenek mi?

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane ise dikkati sadece tek bir oyuncuya odaklamanın tehlikeli olduğunu vurguladı. Ona göre Arjantin sadece Messi'den ibaret değil, aksine oturmuş güçlü bir takım. Kane, takımını rakibin tüm kadrosuna karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Deneyimli forvet, “Biz Messi'ye karşı değil, Arjantin'e karşı oynuyoruz. O dünyanın en iyi futbolcusu ama biz takım bütünlüğüne karşı mücadele etmeliyiz,” dedi.

Lionel Messi bu turnuvada şu ana kadar 8 gol atmayı başardı ve gol krallığı yarışında lider durumda. 39 yaşındaki yıldızın, kariyerindeki son büyük kupalardan birini korumak için tüm gücünü ortaya koyacağı şüphesiz. İngiltere ise tarihinde ilk kez resmi bir maçta Messi'ye karşı sahaya çıkacak, bu da maça olan ilgiyi daha da artırıyor.

Bu yarı final maçı sadece final biletini değil, aynı zamanda futbol felsefelerinin çatışmasını da temsil ediyor. Fernandez'in uyarıları mı haklı çıkacak yoksa Tuchel'in taktiği mi işe yarayacak; bunu önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz. Her halükarda bu maçın dünya futbol tarihine unutulmaz bir iz bırakacağı kesin.