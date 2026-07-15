Jasurbek Jaloliddinov Navbahor'da: "Şahinler"e yeni bir güç...

Özbekistan milli takımı orta sahası Jasurbek Jaloliddinov kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Gelen bilgilere göre futbolcu, Sogdiana'dan Navbahor'a transfer oldu ve Namangan ekibiyle sözleşme imzaladı.

"Şahinler" orta sahaya yaratıcı bir oyuncu kattı

Navbahor, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı. Topla ilişkisi iyi olan ve hücum organizasyonlarında etkili bir orta saha oyuncusu olan Jasurbek Jaloliddinov, takımın oyununa yeni bir renk katabilir.

Jaloliddinov son dönemde Sogdiana formasını terletiyordu. PFL profilinde de 2026 sezonunda Sogdiana oyuncusu olarak kayıtlıydı.

Uzun bir yol kat etmiş bir orta saha

Navoi doğumlu Jasurbek Jaloliddinov, kariyeri boyunca birçok kulüpte tecrübe kazandı. O, Özbekistan'da hem de yurt dışında forma giymiş oyunculardan biri.

Kariyerinde yer alan takımlar şunlardır:

Kulüpler Ülke Bunyodkor Özbekistan Lokomotiv Moskova Rusya Tambov Rusya Andijon Özbekistan Lokomotiv Taşkent Özbekistan Kairat Kazakistan Olimpik Özbekistan Neftchi Özbekistan Sumgayıt Azerbaycan Sogdiana Özbekistan Navbahor Özbekistan

Bu liste bile Jaloliddinov'un farklı futbol ekollerinde ve ortamlarda tecrübe kazandığını gösteriyor.

Milli takımlarla tanınan neslin temsilcisi

Jasurbek Jaloliddinov, Özbekistan'ın genç milli takımlarında da kilit oyunculardan biriydi.

Farklı yıllarda Özbekistan U17, U20, U23 ve A milli takımlarında forma giydi. Bu tecrübe, Navbahor için sadece teknik açıdan değil, zihinsel ve taktiksel açıdan da faydalı olabilir.

Transfermarkt verilerinde de Jaloliddinov ofansif orta saha olarak kaydedilmiştir.

Navbahor'a neler katabilir?

Jaloliddinov'un en büyük avantajı, merkezde topla oynama ve hücuma geçiş evresinde karar verme yeteneğidir. Navbahor gibi yüksek hedefleri olan bir takım için böyle bir oyuncu büyük önem taşır.

Takıma şu konularda yardımcı olabilir:

• Merkezde top kontrolünü güçlendirmek;

• Hücumu ilk pasla hızlandırmak;

• Duran toplarda seçenekleri artırmak;

• Ofansif orta sahada rekabeti artırmak;

• Genç ve tecrübeli oyuncular arasında köprü görevi görmek.

Basitçe ifade etmek gerekirse, Navbahor sadece bir futbolcu değil, orta sahada oyun aklını yönetebilecek bir ismi kadrosuna katıyor.

Jaloliddinov için de önemli bir fırsat

Bu transfer, oyuncunun kendisi için de yeni bir meydan okuma. Navbahor; taraftar baskısı, beklentiler ve büyük hedeflerle yaşayan kulüplerden biri.

Namangan'da futbola bakış açısı özeldir. Burada her maç, her pas ve her sonuç çok ciddiye alınır.

Jaloliddinov için bu ortam, kendini bir kez daha üst seviyede kanıtlama fırsatı olabilir. Özellikle milli takım çevresinde rekabetin arttığı bir dönemde, her istikrarlı sezon büyük önem taşır.

"Şahinler" taraftarı ne bekliyor?

Navbahor taraftarlarının yeni oyuncudan hızlı uyum, sahada aktiflik ve sonuca etki etmesini beklemesi şaşırtıcı olmaz.

Jaloliddinov ise tecrübesiyle takıma sadece isim olarak değil, gerçek oyun kalitesi için gerekecek. Moskova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan kulüplerindeki yolu, şu aşamada Navbahor'a faydalı olabilir.

Sezonun dikkat çeken transferlerinden biri

Jasurbek Jaloliddinov'un Navbahor'a geçişi, Süper Lig'deki dikkat çekici hamlelerden biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü gençliğinden beri büyük umut bağlanan, milli takımlarla tanınan ve farklı şampiyonalarda tecrübe kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz.

Şimdi asıl soru şu: Jaloliddinov, Navbahor'da kendi en iyi versiyonunu yeniden bulabilecek mi?

Sizce Jasurbek Jaloliddinov, "şahinler" kadrosunda ilk 11 oyuncusu olabilir mi?