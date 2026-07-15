Jasurbek Jaloliddinov Navbahor'da: "Şahinler"e yeni bir güç...
Özbekistan milli takımı orta sahası Jasurbek Jaloliddinov kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Gelen bilgilere göre futbolcu, Sogdiana'dan Navbahor'a transfer oldu ve Namangan ekibiyle sözleşme imzaladı.
"Şahinler" orta sahaya yaratıcı bir oyuncu kattı
Navbahor, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı. Topla ilişkisi iyi olan ve hücum organizasyonlarında etkili bir orta saha oyuncusu olan Jasurbek Jaloliddinov, takımın oyununa yeni bir renk katabilir.
Jaloliddinov son dönemde Sogdiana formasını terletiyordu. PFL profilinde de 2026 sezonunda Sogdiana oyuncusu olarak kayıtlıydı.
Uzun bir yol kat etmiş bir orta saha
Navoi doğumlu Jasurbek Jaloliddinov, kariyeri boyunca birçok kulüpte tecrübe kazandı. O, Özbekistan'da hem de yurt dışında forma giymiş oyunculardan biri.
Kariyerinde yer alan takımlar şunlardır:
Kulüpler
Ülke
Bunyodkor
Özbekistan
Lokomotiv Moskova
Rusya
Tambov
Rusya
Andijon
Özbekistan
Lokomotiv Taşkent
Özbekistan
Kairat
Kazakistan
Olimpik
Özbekistan
Neftchi
Özbekistan
Sumgayıt
Azerbaycan
Sogdiana
Özbekistan
Navbahor
Özbekistan
Bu liste bile Jaloliddinov'un farklı futbol ekollerinde ve ortamlarda tecrübe kazandığını gösteriyor.
Milli takımlarla tanınan neslin temsilcisi
Jasurbek Jaloliddinov, Özbekistan'ın genç milli takımlarında da kilit oyunculardan biriydi.
Farklı yıllarda Özbekistan U17, U20, U23 ve A milli takımlarında forma giydi. Bu tecrübe, Navbahor için sadece teknik açıdan değil, zihinsel ve taktiksel açıdan da faydalı olabilir.
Transfermarkt verilerinde de Jaloliddinov ofansif orta saha olarak kaydedilmiştir.
Navbahor'a neler katabilir?
Jaloliddinov'un en büyük avantajı, merkezde topla oynama ve hücuma geçiş evresinde karar verme yeteneğidir. Navbahor gibi yüksek hedefleri olan bir takım için böyle bir oyuncu büyük önem taşır.
Takıma şu konularda yardımcı olabilir:
• Merkezde top kontrolünü güçlendirmek;
• Hücumu ilk pasla hızlandırmak;
• Duran toplarda seçenekleri artırmak;
• Ofansif orta sahada rekabeti artırmak;
• Genç ve tecrübeli oyuncular arasında köprü görevi görmek.
Basitçe ifade etmek gerekirse, Navbahor sadece bir futbolcu değil, orta sahada oyun aklını yönetebilecek bir ismi kadrosuna katıyor.
Jaloliddinov için de önemli bir fırsat
Bu transfer, oyuncunun kendisi için de yeni bir meydan okuma. Navbahor; taraftar baskısı, beklentiler ve büyük hedeflerle yaşayan kulüplerden biri.
Namangan'da futbola bakış açısı özeldir. Burada her maç, her pas ve her sonuç çok ciddiye alınır.
Jaloliddinov için bu ortam, kendini bir kez daha üst seviyede kanıtlama fırsatı olabilir. Özellikle milli takım çevresinde rekabetin arttığı bir dönemde, her istikrarlı sezon büyük önem taşır.
"Şahinler" taraftarı ne bekliyor?
Navbahor taraftarlarının yeni oyuncudan hızlı uyum, sahada aktiflik ve sonuca etki etmesini beklemesi şaşırtıcı olmaz.
Jaloliddinov ise tecrübesiyle takıma sadece isim olarak değil, gerçek oyun kalitesi için gerekecek. Moskova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan kulüplerindeki yolu, şu aşamada Navbahor'a faydalı olabilir.
Sezonun dikkat çeken transferlerinden biri
Jasurbek Jaloliddinov'un Navbahor'a geçişi, Süper Lig'deki dikkat çekici hamlelerden biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü gençliğinden beri büyük umut bağlanan, milli takımlarla tanınan ve farklı şampiyonalarda tecrübe kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz.
Şimdi asıl soru şu: Jaloliddinov, Navbahor'da kendi en iyi versiyonunu yeniden bulabilecek mi?
Sizce Jasurbek Jaloliddinov, "şahinler" kadrosunda ilk 11 oyuncusu olabilir mi?
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