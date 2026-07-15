Lamine Yamal'ın evine saldırı: İspanya galibiyeti sonrası yaşanan korku dolu anlar

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, büyük spordaki başarılarının yanı sıra kişisel güvenlik konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. İspanya milli takımının Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Fransa'yı mağlup edip finale yükselmesinden birkaç saat sonra, futbolcunun Barselona'daki evine hırsızlar girmeye çalıştı. Bu olay, genç yeteneğin ailesi ve yakınları arasında büyük endişe yarattı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Olay, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde, Barselona'nın prestijli Esplugues de Llobregat bölgesinde bulunan Yamal'ın konutunda meydana geldi. O sırada futbolcunun kendisi binlerce kilometre uzakta, ABD'nin Teksas eyaletinde milli takımla birlikte tarihi zaferi kutluyordu. Ancak, evinde bırakılan özel güvenlik ekibinin dikkati sayesinde büyük bir hırsızlık önlendi.

Euro News'in aktardığı bilgilere göre, güvenlik kameraları sayesinde yüzleri maskeli iki kişinin bahçe duvarından atlamaya çalıştığı tespit edildi. Güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesi ve alarm sisteminin devreye girmesi suçluları korkuttu. Sonuç olarak hırsızlar, evin içine girmeyi veya herhangi bir değerli eşyayı çalmayı başaramadan olay yerinden kaçtılar.

Polis soruşturması ve güvenlik önlemleri

Söz konusu durumla ilgili yerel kolluk kuvvetleri, özellikle Mossos d'Esquadra polisi derhal bilgilendirildi. Şüpheliler polis gelmeden önce kayıplara karışmış olsa da, şu anda onları tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması yürütülüyor. Kriminalistler ve dedektifler evdeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceliyor.

Uzmanlara göre, dijital kanıtlar suçluların kimliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Bu bölgenin son aylarda birkaç kez hırsızların hedefi haline gelmesi polisi daha da tetikte tutuyor. Bu tür olaylar, Avrupa'da profesyonel futbolcuların evlerine organize suç örgütleri tarafından yapılan saldırı eğiliminin arttığını gösteriyor.

Goal.com'un yazdığına göre, suçlular genellikle futbolcuların büyük turnuvalarda yer almasından yararlanarak evlerinde saklanan değerli mücevherleri, lüks saatleri ve nakit paraları ele geçirmeyi hedefliyor. Lamine Yamal'ın sosyal medyada hayatını ve değerli eşyalarını zaman zaman sergilemesinin de suç örgütlerinin dikkatini çekmiş olabileceği belirtiliyor.

Şu anda Lamine Yamal tüm dikkatini yaklaşan final maçına vermiş olsa da, yakınları ve kulübü güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Avrupa futbolunda yıldız oyuncuların evlerinin maç sırasında soyulmasının yaygın bir hale gelmesi, kulüpler ve futbol federasyonları için yeni güvenlik protokolleri geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.