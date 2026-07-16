Barcelona ve Ronald Koeman arasında kriz: Frenkie de Jong ağır sakatlıkla döndü

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Barcelona ve Ronald Koeman arasında kriz: Frenkie de Jong ağır sakatlıkla döndü

İspanyol kulübü Barcelona ve Hollanda milli takımı arasındaki ilişkiler, Frenkie de Jong'un sakatlığı nedeniyle ciddi şekilde gerildi. Katalan ekibi, orta saha oyuncusunun sağlık durumu konusunda milli takım teknik heyeti ve sağlık ekibi tarafından yanıltıldıklarını düşünüyor. İlk bilgilere göre futbolcu altı aya kadar sahalardan uzak kalabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

AS ve Goal.com'un haberine göre, Frenkie de Jong pazartesi günü beklenenden erken bir şekilde kulübe döndü ve sağ dizindeki ciddi şişlik nedeniyle tıbbi muayene talep etti. Yeni teknik direktör Hansi Flick ile yapılan kısa görüşmenin ardından gerçekleştirilen kontroller doktorları şoke etti; futbolcunun dizinin tamamen stabil olmadığı ortaya çıktı.

Şu anda doktorlar dizdeki bağların ciddi şekilde hasar görmüş olmasından şüpheleniyor. Ancak dizdeki aşırı iç kanama ve şişlik nedeniyle hemen MR (manyetik rezonans görüntüleme) çekilemedi. Kulüp, şişliğin inmesi için birkaç gün beklemek zorunda; ancak o zaman sakatlığın kesin boyutu ve ameliyat gerekip gerekmediği konusunda bir sonuca varılabilecek.

Ronald Koeman ve milli takımın sorumsuzluğu

Barcelona yönetimi, Ronald Koeman ve ekibini bilgileri kasten gizlemekle suçluyor. De Jong'un son maçlarda ağrı kesici iğnelerle sahaya çıktığı ancak Katalanlara durumun bu kadar ciddi olduğunun söylenmediği ortaya çıktı. Özellikle Fas'a karşı oynanan ve uzatmalara giden maçta futbolcunun tam süre alması sakatlığı daha da ağırlaştırdı.

Kulüp içindeki kaynaklar, Ronald Koeman ve Frenkie de Jong'un bu durum hakkında ciddi bir açıklama yapmaları gerektiğini belirtiyor. Katalanlar, milli takımı kısa vadeli sonuçları, futbolcunun uzun vadeli kariyerinin önüne koymakla ve ihmalkarlıkla suçluyor.

Bu durum, iki taraf arasındaki eski gerilimleri de yeniden alevlendirdi. Daha önce Koeman, Barcelona yönetimini futbolcunun sağlığına yanlış yaklaşmakla suçlamış ve bu yüzden De Jong'un Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdığını iddia etmişti. Şimdi ise kulüp yetkilileri, Hollandalı teknik adamı "kabul edilemez bir risk" almakla suçluyor.

Aynı zamanda Frenkie de Jong'a yönelik de eleştiriler var. Kulüp yönetimi, futbolcunun kendi kapasitesini doğru değerlendirmesi ve ağrı hissettiğinde oyunu bırakması gerektiğini düşünüyor. Eğer ameliyat gerekirse, orta saha oyuncusu 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacak; bu da Barcelona için yeni sezon öncesi büyük bir kayıp anlamına geliyor.

BarcelonaFrenkie De JongRonald KoemanSakatlıkFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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