Dünya Kupası: Arjantin, İngiltere'yi mağlup ederek finale yükseldi

Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Arjantin milli takımı, İngiltere karşısında geri düşmesine rağmen galibiyete uzanarak turnuvada adını finale yazdırdı. Maçın büyük bölümünde üstün olan İngilizler, son dakikalarda galibiyeti ellerinden kaçırdı. Bu mağlubiyet, İngiltere'nin büyük turnuvalardaki zihinsel hazırlık sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın 55. dakikasında Morgan Rogers'ın ortasını ağlara gönderen Anthony Gordon, İngiltere'yi öne geçirdi. Bu golün ardından "Üç Aslan", 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline çıkmaya çok yaklaşmıştı. Ancak teknik direktör Thomas Tuchel'in yaptığı taktiksel değişiklikler maçın kaderini tamamen değiştirdi.

Thomas Tuchel'in taktik hatası ve savunma ağırlıklı oyun

Skorda öne geçen İngiltere, oyunu kontrol etmek yerine savunmaya aşırı odaklandı. Thomas Tuchel, golün sahibi Anthony Gordon'ı oyundan alarak yerine savunma oyuncusu Ezri Konsa'yı sahaya sürdü. Daha sonra iki savunmacının daha girmesi, İngiltere'nin kendi ceza sahası çevresine "otobüs çekmesine" neden oldu. Bu taktiksel hamle, Lionel Messi gibi yaratıcı oyunculara geniş alan bıraktı.

Arjantin milli takımı, maçın son 10 dakikasında baskıyı artırdı. Lionel Messi, orta sahada ve hücum hattında liderliği ele alarak takımının ataklarını organize etti. Sonuç olarak, maçın bitimine beş dakika kala Enzo Fernandez skoru eşitledi. Kısa süre sonra Lautaro Martinez, Messi'nin pasını gole çevirerek Arjantin'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Teknik direktörün itirafı ve sonuçlar

Maç sonu Thomas Tuchel mağlubiyetin nedenlerini açıklamaya çalıştı. "Hiçbir yapıda aktif olamadık. Rakiple mücadeleye girmekte ve pres yapmakta yavaş kaldık. Pasları karşılamada da sorunlar yaşadık," ifadelerini kullandı. Goal.com'un haberine göre, Tuchel'in aşırı temkinli taktiği İngiltere'nin final hayallerini suya düşürdü.

Arjantin ise tarihinde bir kez daha Dünya Kupası finaline yükseldi. Lionel Messi önderliğindeki takım, yarı finallerdeki yenilmezlik serisini sürdürüyor. İngiltere için ise bu mağlubiyet, kaçırılan büyük bir fırsat olarak tarihe geçti. Takım taraftarları ve uzmanlar, kadro kalitesi bakımından rakibine denk olan İngiltere'nin elenmesi nedeniyle Tuchel'in kararlarını sert bir dille eleştiriyor.