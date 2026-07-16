Lionel Messi ve Arjantinli oyuncular Jordan Pickford'ın gizli yöntemini ifşa etti

Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere'ye karşı alınan zorlu galibiyetin ardından, Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi ve takım arkadaşları rakip kaleci Jordan Pickford'ın su şişesini inceledi. Bu şişe sadece su içmek için değil, penaltı atışlarına hazırlık için özel notlarla kaplıydı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Maç sona erdikten sonra, Arjantin teknik ekibinden biri sahada bu şişeyi buldu ve Lionel Messi'ye verdi. Goal.com'un haberine göre, video görüntülerinde Messi'nin şişenin üzerindeki notları dikkatle incelediği ve takım arkadaşlarıyla tartıştığı görülüyor. Şişenin üzerinde Arjantinli oyuncuların penaltı vuruş stilleri ve tercih ettikleri köşeler hakkında detaylı bilgiler yazılıydı.

Arjantinli yıldızların gülüşü ve Pickford'ın hazırlığı

İlginç olan nokta, şişedeki notların Arjantinli oyuncular arasında gülüşmelere neden olmasıydı. Özellikle orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, kendi ismi ve vuruş alışkanlıkları hakkındaki bilgileri görünce bunu şaka yollu karşıladı. İngiliz kaleci Jordan Pickford her rakibin vuruş yönünü önceden analiz etmiş olsa da, maçın normal süresinde yaşananlar bu hazırlığı boşa çıkardı.

İngiltere milli takımı maç boyunca üstünlüğü elinde tutuyordu ancak maçın sonundaki beklenmedik dönüş her şeyi değiştirdi. Enzo Fernandez skoru eşitledikten sonra, uzatma dakikalarında Lautaro Martinez galibiyet golünü atarak Arjantin'i finale taşıdı. Böylece Pickford'ın penaltı serisi için hazırladığı "kopya kağıtları" sahada kaldı.

Jordan Pickford, uluslararası kariyeri boyunca penaltılara olan özel yaklaşımıyla tanınıyor. Su şişesine yapıştırılan notlar, önceki büyük turnuvalarda İngiltere'ye zafer kazandırmıştı. Ancak bu kez Arjantin'in hücum gücü ve maç sonundaki baskısı nedeniyle mücadele penaltı serisine kalmadı. Bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve taraftarlar arasında çeşitli esprilere konu oldu.

Şimdi Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için İspanya'ya karşı oynayacağı final maçına hazırlanıyor. İngiltere ise mağlubiyetin ardından üçüncülük maçı için Fransa ile karşılaşacak. Messi ve takımı için bu galibiyet sadece final biletini değil, aynı zamanda rakibin tüm planlarının boşa çıktığının sembolik bir kanıtı oldu.

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