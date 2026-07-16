Chelsea sosyal medya hatası nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde

·0·Spor
Chelsea sosyal medya hatası nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde

Londra kulübü Chelsea, İngiltere milli takımının Dünya Kupası'ndaki mağlubiyeti sonrası oyuncusu Enzo Fernandez ile ilgili paylaştığı bir gönderiyi silmek zorunda kaldı. Arjantinli orta saha oyuncusunun İngiltere kalesine attığı golün kulübün sosyal medya hesaplarında kutlanması, taraftarların sert tepkisine yol açtı. Bu olay, kulübün kendi ülkesindeki taraftarların duygularına karşı duyarsızlığı olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Enzo Fernandez, karşılaşmada skoru eşitleyen gole imza attı. Chelsea'nin resmi hesaplarında bu golü öven bir paylaşımın yapılması, İngiliz taraftarlar arasında büyük bir infiale neden oldu. Birçok taraftar, yerel bir kulübün kendi milli takımının mağlubiyetine sebep olan bir golü kutlamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Taraftarların sert tepkisi

Sosyal medya kullanıcıları, Chelsea yönetimini kulübün yerel taraftar kitlesine ve İngiliz futbolunun değerlerine saygısızlık etmekle suçladı. X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan yorumlarda taraftarlar, kulübün bu hareketini tamamen yersiz ve uygunsuz buldu. Durumun gerilmesi üzerine Londra kulübü yönetimi gönderiyi tüm resmi kanallardan kaldırdı, ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Goal.com'un haberine göre, bu durum Enzo Fernandez'in karıştığı ilk tartışma değil. Daha önce 2024 Copa America turnuvasındaki zaferin ardından oyuncu, ırkçı içerikli şarkılar söylediği gerekçesiyle bir tartışmanın merkezinde yer almıştı. O dönemde Fernandez açıkça özür dilemiş ve Chelsea kulübü kendisine karşı iç disiplin cezaları uygulamıştı.

Kulüp ve oyuncu arasındaki karmaşık durum

Enzo Fernandez, 2023 yılında Benfica'dan İngiltere rekoru kıran bir bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu. Takımın kilit oyuncularından biri olmasına rağmen, uluslararası arenadaki başarıları ve bunların kulüp tarafından yansıtılma biçimi, İngiliz kamuoyunda sürekli tartışmalara yol açıyor.

Bu olay, modern futbol kulüplerinin sosyal medya yönetiminde ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel bir marka haline gelen kulüplerin, yabancı oyuncularını desteklemek ile yerel taraftarların vatanseverlik duyguları arasındaki dengeyi koruması hayati önem taşıyor. Chelsea yönetimi, bu hatanın ardından taraftarların güvenini yeniden kazanmanın yollarını arıyor.

ChelseaEnzo FernandezİngiltereArjantinDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arjantin final öncesi ceza tehlikesiyle karşı karşıyaArjantin final öncesi ceza tehlikesiyle karşı karşıyaBugün, 14:34Lionel Messi ve Arjantinli oyuncular Jordan Pickford'ın gizli yöntemini ifşa ettiLionel Messi ve Arjantinli oyuncular Jordan Pickford'ın gizli yöntemini ifşa ettiBugün, 13:58Harry Kane, Dünya Kupası'ndaki geleceği ve Arjantin mağlubiyeti hakkında konuştuHarry Kane, Dünya Kupası'ndaki geleceği ve Arjantin mağlubiyeti hakkında konuştuBugün, 13:12Dünya Kupası: Arjantin, İngiltere'yi mağlup ederek finale yükseldiDünya Kupası: Arjantin, İngiltere'yi mağlup ederek finale yükseldiBugün, 13:11Jude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki trajedisiJude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki trajedisiBugün, 12:38Lionel Messi, İngiltere galibiyeti sonrası eleştirmenlere yanıt verdiLionel Messi, İngiltere galibiyeti sonrası eleştirmenlere yanıt verdiBugün, 12:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı