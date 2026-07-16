Chelsea sosyal medya hatası nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde

Londra kulübü Chelsea, İngiltere milli takımının Dünya Kupası'ndaki mağlubiyeti sonrası oyuncusu Enzo Fernandez ile ilgili paylaştığı bir gönderiyi silmek zorunda kaldı. Arjantinli orta saha oyuncusunun İngiltere kalesine attığı golün kulübün sosyal medya hesaplarında kutlanması, taraftarların sert tepkisine yol açtı. Bu olay, kulübün kendi ülkesindeki taraftarların duygularına karşı duyarsızlığı olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Enzo Fernandez, karşılaşmada skoru eşitleyen gole imza attı. Chelsea'nin resmi hesaplarında bu golü öven bir paylaşımın yapılması, İngiliz taraftarlar arasında büyük bir infiale neden oldu. Birçok taraftar, yerel bir kulübün kendi milli takımının mağlubiyetine sebep olan bir golü kutlamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Taraftarların sert tepkisi

Sosyal medya kullanıcıları, Chelsea yönetimini kulübün yerel taraftar kitlesine ve İngiliz futbolunun değerlerine saygısızlık etmekle suçladı. X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan yorumlarda taraftarlar, kulübün bu hareketini tamamen yersiz ve uygunsuz buldu. Durumun gerilmesi üzerine Londra kulübü yönetimi gönderiyi tüm resmi kanallardan kaldırdı, ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Goal.com'un haberine göre, bu durum Enzo Fernandez'in karıştığı ilk tartışma değil. Daha önce 2024 Copa America turnuvasındaki zaferin ardından oyuncu, ırkçı içerikli şarkılar söylediği gerekçesiyle bir tartışmanın merkezinde yer almıştı. O dönemde Fernandez açıkça özür dilemiş ve Chelsea kulübü kendisine karşı iç disiplin cezaları uygulamıştı.

Kulüp ve oyuncu arasındaki karmaşık durum

Enzo Fernandez, 2023 yılında Benfica'dan İngiltere rekoru kıran bir bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu. Takımın kilit oyuncularından biri olmasına rağmen, uluslararası arenadaki başarıları ve bunların kulüp tarafından yansıtılma biçimi, İngiliz kamuoyunda sürekli tartışmalara yol açıyor.

Bu olay, modern futbol kulüplerinin sosyal medya yönetiminde ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel bir marka haline gelen kulüplerin, yabancı oyuncularını desteklemek ile yerel taraftarların vatanseverlik duyguları arasındaki dengeyi koruması hayati önem taşıyor. Chelsea yönetimi, bu hatanın ardından taraftarların güvenini yeniden kazanmanın yollarını arıyor.